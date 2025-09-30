مستند سازی دقیق جنگ تحمیلی اخیر ضامن پیروزی ایران در نبرد حقوقی است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در همایش نبرد حقوقی علیه جنایات بین المللی تأکید کرد: برای دفاع از حقوق ملت ایران باید همه دستگاه‌ها با جدیت وارد عرصه مستندسازی شوند؛ چرا که سند معتبر، مهم‌ترین ابزار در پیگیری حقوقی جنایات دشمنان در محاکم داخلی و بین‌المللی است.

وی با اشاره به آیه وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ گفت: یکی از ابزار مورد استفاده برای قوت و قدرت ابزار حقوقی و طرح دعوا در محاکم داخلی و بین المللی است.

وی ادامه داد: امروز دشمنان ما در درجه اول اقتصاد، معیشت و بنیه زندگی مردم را هدف گرفته است از ابتدا هم تحریم‌های خود را متوجه حوزه اقتصاد کرده‌اند از این رو اولویت اول کشور تقویت اقتصاد با مشارکت همه مردم و حمایت از بخش خصوصی است که در این بخش نقش حقوقدانان و اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای فضای کسب و کار و رفع موانع قانونی مورد توجه است.

وی با انتقاد از کوتاهی در مستندسازی حقوقی در دهه ۶۰ و دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد:اگر در همان زمان اسناد دقیق جمع‌آوری و در مراجع بین‌المللی ارائه می‌شد، بسیاری از تروریست‌ها نمی‌توانستند از عدالت بگریزند و حامیان صدام نیز مجبور به پاسخگویی می‌شدند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات اخیر برای مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران افزود:خوشبختانه قوه قضاییه، دادستانی، مراکز وکلا و نهاد‌های حقوقی با هماهنگی کامل وارد میدان شده‌اند و حتی گروهی از وکلا به‌طور رایگان وکالت آسیب‌دیدگان را برعهده گرفته‌اند.

انصاری در پایان با تأکید بر ایجاد واحد‌های ویژه در دستگاه‌های اجرایی برای جمع‌آوری اسناد گفت:مستندسازی صحیح و آموزش حقوقی باید در دستور کار قرار گیرد تا کشور در آینده در عرصه نبرد حقوقی دچار خلأ نشود. تجربه‌های تلخ گذشته نشان داده که بدون سند قوی، حتی پیروزی‌های سیاسی نیز در محاکم حقوقی به نتیجه نمی‌رسند.

