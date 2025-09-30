به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نشست تعاملی بررسی سازوکارهای طرح دعاوی حقوقی علیه دولت ایالات متحده آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی در محاکم داخلی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

وزیر دادگستری در این نشست با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، به مقام شامخ شهدای کشورمان ادای احترام کرد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارات گسترده ناشی از تجاوز وحشیانه رژیم جعلی اسراییل و دولت آمریکا به کشورمان، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری حقوقی و قضایی این موضوع و طرح دعوا در مراجع داخلی و بین‌المللی ذیصلاح را تا حصول نتیجه یادآور شد و افزود: در این خصوص نشست‌های متعدد و متنوعی در سطح مدیران عالی کشور انجام شده تا با ایجاد وحت رویه و انسجام، موضوع را تا محاکمه دولت آمریکا و رژیم جعلی اسراییل و دریافت خسارات وارده پیگیری نماییم.

وی با اذعان به اینکه دولت در حال جبران خسارات ناشی از تجاوز رژیم جعلی اسراییل و دولت آمریکا است خاطر نشان کرد: جبران خسارات از سوی دولت مانع از پیگیری حقوقی موضوع در مراجع داخلی و بین‌المللی نیست و ضروری است این موضوع با دقت و سرعت از سوی دستگاه‌های ذیربط پیگیری و ضمن تعیین میزان خسارات مادی، معنوی و تنبیهی، مقدمات طرح دعوا فراهم شود.

لازم به ذکر است، همایش «نبرد حقوقی علیه جنایات بین‌المللی، سازوکارهای رسیدگی به تجاوز رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به ایران در محاکم داخلی» سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴، به همت وزارت دادگستری و همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه و دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این همایش را دستیابی به سازوکارهای حقوقی و قضایی و همچنین آرایش حقوقی مشخص برای طرح دعوا در محاکم داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

انتهای پیام/