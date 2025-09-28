خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عارف: دولت خود را برای هرگونه شرایطی آماده کرده است

عارف: دولت خود را برای هرگونه شرایطی آماده کرده است
کد خبر : 1692857
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه تدابیر اقتصادی و مدیریتی کشور که با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، گفت: دولت خود را برای هرگونه شرایطی آماده کرده است.

به گزارش ایلنا محمدرضا عارف در جلسه تدابیر اقتصادی و مدیریتی کشور که با حضور علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد افزود: از چندین ماه قبل جلسات مختلفی در دولت با حضور رئیس‌جمهور با لحاظ کردن شرایط مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شده بود و به همین دلیل دولت خود را برای هر شرایطی آماده کرده است البته ضرورت دارد که آرامش جامعه را هم حفظ کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: برنامه‌های دولت در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه بررسی و نهایی شده است و در این زمینه ضرورت دارد تصمیماتی متناسب با شرایط کشور اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم با عزم ملی و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف می‌توان تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهیم و اقدامات مؤثری داشته باشیم.

عارف همچنین درخصوص افزایش همکاری دولت با همه نهادها از جمله شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با اقدامات خصمانه بدخواهان ملت ایران اعلام آمادگی کرد.

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این جلسه با ارائه تحلیلی از شرایط منطقه و عرصه بین‌الملل، گفت: در شرایط فعلی ضرورت دارد با برنامه‌ریزی مناسب، پایداری ملی را در برابر تحریم‌ها افزایش دهیم.

در این جلسه تدابیر لازم برای مسائل اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر هیأت دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و سخنگوی دولت و مدیران بخش‌های مرتبط با برنامه‌های اقتصادی کشور حضور داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی