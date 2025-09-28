رایحه خوش خدمت را جایگزین بوی تعفن برخاسته از یقه سفیدها، آقازاده ها و جیره خواران کنید

به گزارش ایلنا، احمد آریایی نژاد در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: جهاد اکبر، مهم تر و مبارزه و مقابله با هوای نفس مهم تر از جهاد اصغر است که زمینه ساز رشد و تعالی فرد و جامعه شده و زمینه ساز جهادهای اصغر در عرصه های گوناگون است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه مشکلات امروز را برخاسته از عدم توجه به این موضوعات دانست و افزود: تندرو و کندرو کیست و کسانی که موجب خسارت شدند و در کار غیرعادلانه، غیرهوشمندانه و غیرشرافتمندانه مذاکره وارد شدند، کجای این موضوع هستند؟

وی در ادامه با تأکید بر اینکه دست ولایت فقیه با اجرای دقیق و به موقع فرامین و تذکرات ایشان باید باز باشد و ایشان مبسوط الید باشند، عنوان کرد: ما در مقابل بی توجهی ها به امر ولی چه تکلیفی داریم؟ سکوت یا فریاد؟ حرکت بر اساس بصیرت یا وادادگی و حرکات نابخردانه؟ تاریخ را مرور کنید که چه حرکاتی امامان معصومین(ع) را تنها گذاشت و زمینه شهادت آنها را فراهم کرد. به وصیتنامه امام(ره) درباره اهل و نااهل توجه کنید. شهید احدی در وصیت نیم خطی خود تأکید کرده که اجازه ندهید حرف امام(ره) زمین بماند.

آریایی نژاد در ادامه در تذکری خطاب به وزارت اقتصاد، گفت: اقتصادی که تولیدکننده را سرکوب و تضعیف و واسطه های بی عمل را چاق و فربه می کند، نتیجه ای جز تورم، گرانی، بیکاری و فقر ندارد. آیا این یک موضوع سریع و فوری نیست؟

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تصریح کرد: موج بی عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد باید برطرف شده و باید با برنامه ریزی دقیق، جلوی این موج شرم آور را گرفت.

وی در ادامه با طرح این پرسش که علت اینکه دست نیروهای مسلح، تعداد زیادی از کارکنان دولت، نیروهای شرکتی، قراردادی و رسمی و حتی بازنشستگان، از خرمای بر نخیل مانده عدالت دور مانده؛ چیست؟ گفت: تبیعض و بی عدالتی، پنهان کاری، خود برتربینی و هر آنچه در مقابل حق و اخلاق اسلامی و انسانیت قرار می گیرد، موجب آشفتگی و گسترش انواع فساد شده است لذا باید با برنامه ریزی کارآمد و سودمند، کاری کارستان برای جامعه انجام دهیم.

آریایی نژاد در ادامه با بیان اینکه حدود یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم گذشته و عملکرد دولت مشخص نیست، عنوان کرد: عملکرد دولت، حرکت کُند، لاک پشتی و ضعیف، بیخیالی و عدم اهمیت و مصداق بی خبری سیر از گرسنه و سوار از پیاده را به ذهن متبادر می کند. به خدا سوگند مدیریت در مصرف بهینه منابع معادن که در کشور گوناگون است و به ایران عزیز ارزانی شده می تواند شرایط در شأن مردم فراهم کند لذا اگر از اصحاب زور و زر و تزویر نباشیم، می توانیم با اژدهای هفت سر فساد اقتصادی مبارزه کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با بیان اینکه تعاونی های گوناگون، شرکت های دانش بنیان و جوانان نخبه کارگشا خواهند بود، اظهار داشت: رایحه خوش خدمت را جایگزین بوی تعفن برخاسته از یقه سفیدها، آقازاده ها و جیره خواران کنید. زدودن غبار فساد از چهره خدمات کشور نیازمند برنامه ریزی دقیق و سریع و شفاف است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان آموزش و پرورش، خواستار تسریع در تعیین تکلیف آن شد و گفت: وضعیت بازنشسته ها، مدارس گوناگون و محتوای درسی که برای قرن گذشته است، نیازمند بازنگری است.

آریایی نژاد همچنین با انتقاد از وضعیت بهداشت و درمان مردم، با اشاره به نبود امکانات، بهداشت، پزشک در خانه های بهداشت و درمانگاه ها و نبود پایگاه های اورژانس، گفت: کادر بهداشت و درمان بعضا از مدیریت نامناسب و گاه غیرقانونی، گله مند هستند. نبود امکانات و تجهیزات به‌روز و خلاء خدمات رسانی به موقع، به‌سان دیوار بی خاصیتی است که نمی توان روی آن یادگاری امید نوشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تنش آبی حدود ۸۰ روستا در حوزه انتخابیه خود، خاطرنشان کرد: چاه های غیرمجاز وضعیت را تنش‌زاتر کرده است. مجلس در این زمینه بیکار نمی نشیند و جیره خواران را پیدا می کند. نبود برنامه مناسب برای تأمین مایه حیات بشریت و کشاورزان از علل اصلی این اختلال هاست. مردم شهرها و بخش های حوزه های انتخابیه خواستار توزیع عادلانه سهم خود از امکانات هستند.

