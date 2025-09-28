عیادت اعضای فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس از جانبازان و ایثارگران در بیمارستان ساسان

به گزارش ایلنا، رئیس و اعضای فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی روز گذشته (شنبه، ۵ مهرماه) به مناسبت هفته دفاع مقدس، با حضور در بیمارستان ساسان ضمن عیادت از جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس، از نزدیک در جریان مشکلات درمانی، بیمه‌ای و معیشتی آنها قرار گرفتند.

در این بازدید که با اهدای گل و ابراز احترام همراه بود، نمایندگان مجلس پس از دیدار با جانبازان، در نشستی تخصصی با حضور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس بیمارستان ساسان به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و نیازهای حوزه درمان و خدمات ایثارگران پرداختند.

این نشست با هدف بررسی مسائل و چالش‌های درمانی جانبازان در حوزه دارو، بیمه، خدمات دندانپزشکی و تعیین درصد جانبازی برگزار و به چالش‌های درمانی جانبازان و عملکرد کمیسیون پزشکی پرداخته شد.

فتح‌الله حسینی رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به مشکلات گسترده جانبازان در حوزه درمان گفت: بیشترین مشکلات در حوزه درمان جانبازان، نبود سازماندهی در شرکت‌های وابسته به بنیاد شهید، به‌ویژه در حوزه دارو و بیمه بود و بیمه دی در بسیاری موارد تعهدات خود را اجرا نمی‌کرد و همین مسئله نارضایتی جامعه ایثارگری را به دنبال داشت.

وی افزود: هدف ما از این بازدید، عیادت از جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس و کمک به رفع مشکلات آنها و همچنین گفتن خسته نباشید به مسئولان و کارکنان این بیمارستان است. همکاران ما در مجلس علاقمند بودند که در هفته دفاع مقدس ضمن دیدار با جانبازان و ایثارگران برای حل مشکلات درمانی آنها اقدام مؤثری انجام دهند.

حسینی با بیان اینکه برخی جانبازان سال‌هاست دارو مصرف می‌کنند اما درصد جانبازی‌شان تغییری نکرده، افزود: مصرف طولانی‌ مدت داروها باعث تخریب دندان‌ها و مشکلات جسمی شده است اما ارائه خدمات دندان‌پزشکی بر اساس درصد جانبازی محدودیت دارد و این موضوع باید اصلاح شود.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن انتقاد شدید از عملکرد کمیسیون‌های پزشکی در تعیین درصد جانبازی، گفت: ۲۰ درصد جانبازی برخی از ایثارگران طی ۲۰ سال تغییری نکرده در حالی‌که وضعیت جسمانی آن‌ها وخیم‌تر شده و خدمات درمانی به درصد جانبازی وابسته است و این باعث تبعیض و نارضایتی شده و اغلب جانبازان به شیوه تعیین درصد اعتراض دارند و در واقع درصدها قفل و انحصاری شده است؛ لذا نیاز است برای کمک معیشتی و حق پرستاری مبنایی قرار داده شود زیرا بسیار اندک است.

حسینی در ادامه درباره اعتراض‌های زیاد به کمیسیون پزشکی، تصریح کرد: در کرمانشاه ٣٠٠ هزار پرونده بررسی شده که در ۲۹۰ هزار مورد هیچ تغییری در درصد جانبازی اعمال نشده و این موضوع باعث دل‌خوری و بی‌اعتمادی جانبازان به سیستم ارزیابی شده است همچنین باید به حقوق و حقوق و معیشت این قشر توجه ویژه شود.

عبدالله عباسپور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در این نشست به مشکلات ارائه خدمات بر اساس درصد جانبازی اشاره کرد و گفت: وابستگی خدمات به درصد یکی از مشکلات ماست. البته ما در درمان جانباز ۵ درصد با ٧٠ درصد تفاوتی قائل نمی‌شویم؛ ممکن است جانبازی ۱۰ درصد داشته باشد اما وضعیت جسمی او وخیم‌تر از جانباز ۷۰ درصد باشد و خدمات باید بر اساس نیاز واقعی ارائه شود نه صرفاً درصد جانبازی؛ در حوزه دندان‌پزشکی هم خدمات گران‌قیمتی مانند ایمپلنت با محدودیت‌های زیادی روبرو است.

وی با تأکید بر خواسته‌های اصلی جانبازان، گفت: اکثر جانبازان دو خواسته اساسی یعنی معافیت فرزندان از خدمت سربازی و استفاده از سهمیه‌های دانشگاهی را دارند و اگر بتوان خدماتی که بار مالی زیادی ندارند را از وابستگی به درصد جدا کرد، گام مؤثری در کاهش نارضایتی این عزیزان برداشته خواهد شد.

عباسپور در ادامه گفت: باید علت اعتراض جانبازان را بررسی کرد؛ خدمات را احصا کردیم و ١٢٠ خدمت ارائه می‌کنیم و باید به گونه‌ای اقدام کرد که فرد خدمت را بگیرد و دنبال درصد نباشد.

وی همچنین خواستار اختصاص بودجه ویژه برای خدمات دندان‌پزشکی شد و گفت: خدماتی مانند ایمپلنت که هزینه بالایی دارد، نیازمند بودجه‌ای مشخص است تا جانبازان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند و بدون بودجه نمی‌توان کاری انجام داد.

مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس، گفت: قول می‌دهیم در صحن مجلس پیگیر این مسائل باشیم و همکاری لازم را برای ارتقاء خدمات درمانی جانبازان انجام دهیم.

علیرضا توکلی رئیس بیمارستان ساسان نیز در پایان گزارشی از وضعیت بیمارستان ارائه داد و گفت: این بیمارستان در سال ۱۳۵۴ ساخته شده و کاملاً فرسوده بود و در دوره گذشته بازسازی گسترده‌ای انجام شد و تجهیزات مهمی مانند ICU، MRI و رادیولوژی به‌روز شدند و از ۲۰۰ تخت بستری، ۱۷۰ تخت به ایثارگران اختصاص دارد و بقیه معمولاً وابستگان آنان هستند.

وی افزود: ما هیچ مبلغ مازادی از ایثارگران دریافت نمی‌کنیم و با تمام بیمه‌ها قرارداد داریم.

اعضای فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در ادامه حضور خود در بیمارستان ساسان، ضمن عیادت از جانبازان و ایثارگران بستری، از نزدیک با آنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، نمایندگان ضمن قدردانی از صبر و ایثار جانبازان، بر مسئولیت نظام در حمایت از این عزیزان تاکید کردند و گفتند: ما همه با افتخار مدیون شما هستیم و پرچم جمهوری اسلامی با رشادت‌های شما برافراشته شده است.

فتح‌الله حسینی، رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر، ضمن تشکر ویژه از خانواده‌های جانبازان گفت: بسیاری از خانواده‌ها از خدمات ارائه‌شده رضایت دارند، اما متأسفانه مشکلات جدی نیز وجود دارد، به ویژه وضعیت درمانی در برخی شهرستان‌ها مطلوب نیست و نیازمند توجه ویژه است.

وی افزود: در روند درمان جانبازان، نظارت دقیق‌تر و پیگیری بیشتر از سوی پزشکان و مسئولان بیمارستان باید انجام شود و مسئولان بیمارستان ساسان باید این موضوع را جدی‌تر دنبال کنند.

حسینی همچنین از زحمات پرستاران و کارکنان بیمارستان که به خدمات‌رسانی به جانبازان و ایثارگران مشغولند، قدردانی کرد و گفت: پرستاری و مراقبت از جانبازان نیازمند توجه ویژه است به ویژه همسرانی که ماه‌ها در بیمارستان به سر می‌برند و ممکن است از خانواده خود دور باشند.

منصور شکرالهی عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر و نماینده مردم کهنوج در مجلس نیز ضمن تشکر از فداکاری و رشادت جانبازان تاکید کرد که تمامی مشکلات جانبازان بررسی و پیگیری خواهد شد.

محمد بهرامی، عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر و نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس، در این بازدید گفت: مسئولیت ما در قبال جانبازان سنگین است و همه تلاشمان را خواهیم کرد تا مشکلات آن‌ها را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط حل کنیم.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه از رئیس بیمارستان خواستار ارائه آمار کلی از وضعیت بیماران شد و درخواست کرد گزارش جامعی از وضعیت جانبازان بستری در این بیمارستان به نمایندگان ارائه شود تا در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرد و گفت: برای جانبازان هیچ کوتاهی نخواهیم کرد و در بودجه‌ریزی‌ها به صورت جدی از آن‌ها حمایت خواهیم کرد.

مهرداد لاهوتی، دیگر عضو فراکسیون ایثارگران، نیز یادآور شد: در کمیسیون برنامه و بودجه، پیگیر اختصاص منابع لازم برای رفع مشکلات جانبازان هستیم.

در پایان این بازدید، نمایندگان مجلس ضمن تجدید عهد و پیمان با جانبازان، بر ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، معیشتی و حمایتی تأکید کردند و قول دادند پیگیری‌های لازم در مجلس برای رفع مشکلات جانبازان و ایثارگران تداوم یابد./

