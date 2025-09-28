به گزارش ایلنا، وحید احمدی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن سلام و ادب به نمایندگان و ملت شریف ایران و گرامیداشت سالگرد شهدای جبهه مقاومت و شهید سیدحسن نصرالله، گفت: ابتدا به پیشگاه خداوند عرض سپاس دارم و از ملت بزرگ و متمدن ایران اسلامی که با اتحاد و انسجام ملی خود در پیروی از فرامین رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی و ایثارگری، رشادت نیروهای مسلح، توانست در جنگ ۱۲ روزه در مقابل رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار و سایر متحدین آنان، اراده خود را تحمیل کند و برای توقف حملات به التماس افتادند، تقدیر و تشکر می کنم.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس افزود: هنوز اجازه نداده اند؛ زوایای خسارات وارده بر رژیم صهیونی، اطلاع رسانی شود، که دنیا بداند حملاتی ایران مقتدر چه برسر و روزگار آنها آورده است.

وی با ضمن تشکر از موضع خوب و قاطعانه رئیس جمهور در اجلاس اخیر، بیان کرد: ملت شریف و پرافتخار ایران اسلامی با پیروی از امام راحل (ه)، بزرگ معمار انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی دینی جمهوری اسلامی را تاسیس کردند؛ از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، تمام قدرت های استکباری دنیا، در توافق نانوشته، در مقابل جمهوری اسلامی، در عرصه‌های مختلف، برای جلوگیری از رشد و پیشرفت و موجودیت ایران اسلامی، از هیچ کوششی دریغ نکردند، اما هیچ وقت نتوانستند در اراده مردم بزرگ ایران خدشه‌ای وارد کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه امروز جنگ اراده‌هاست و اراده پولادین ملت بارها و بارها با توکل به قدرت لایزال الهی کارساز بوده و دشمن را به شکست کشانده است، مطرح کرد: از شکست هژمونی و قدرت پوشالی آمریکای جنایتکار، همین بس که برخی از متحدین و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی آنان را به تحمل واداشته است، این تصمیمات لحظه‌ای و متضاد به اصطلاح تنها ابرقدرت! خود نشان از استیصال و درماندگی و صدای شکست قدرت پوشالی آنان دارد. این محصول اقتدار و مقاومت مردم و قدرت نرم ایران اسلامی است که امروز افکار عمومی جهان را با خود همراه کرده است. کافی است به دسته‌بندی‌های جدید و تحولات بین‌المللی نگاهی عمیق داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه امروز قدرت مقاومت به عنوان یک حقیقت و واقعیت موجود توانسته در مقابل قدرت استکباری و اذناب آن ایستادگی کرده و آنان را به شکست بکشاند، به موضوع اسنپ بک اشاره و بیان کرد: چند نکته مختصر؛ مردم بدانند، به دلیل عمق خصومت و دشمنی دشمنان این ملت که در دیگر صحنه‌ها از اراده ملت بزرگ و نیروهای مسلح و مقتدر ایران اسلامی سیلی خوردند، مسئولین تمام تلاش خود را باکارگیری از همه راه‌های ممکن، موفق به جلوگیری از دشمنی دشمن نشده‌اند؛ بدانید در مقایسه با تحریم ثانویه آمریکا که پس از برجام تاکنون به کار گرفته اند؛ منهای یک مسئله روانی چندان اثری ندارد.

نماینده مردم کنگاور در مجلس تصریح کرد: با توجه به ظرفیت کشور؛ دولت بایستی برای معیشت مردم یک برنامه عملی و حساب شده بکار گیرد که بخش آسیب‌پذیر بیش از این مشکلاتی نداشته باشند. دولت و دستگاه‌های مربوطه چرا بازار را رها و نظارتی بر آن ندارند؟ بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی چه برنامه‌ای دارد؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: چرا در موضوع سوخت برای کوره داران که با توجه به هزینه گزاف سوخت و برق یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می شوند و به خیل بیکاران کشور افزوده می‌شود؛ مسئولین توجه نمی‌کنند؟

