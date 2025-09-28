آمادگی مناظره با روحانی را دارم!

به گزارش ایلنا، سعید جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در مراسم سالگرد شهادت دبیران کل حزب الله؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: سه قطعنامه‌ شورای امنیت در زمان آقای لاریجانی و سه قطعنامه زمان ما صادر شد. ما تاکید می کردیم که فعالیت‌های قانونی یک کشور باید تعلیق نشود. سال ۸۲ به طرف غربی می گفتیم بگذارید ما یک سانتریفیوژ داشته باشیم ولی آنها می گفتند نه همه باید تعلیق بشوند. در سال ۹۲ که گفتگوها شروع شد ما ۱۹ هزار سانتریفیوژ داشتیم ۱۰ هزار کیلو مواد داشتیم مواد هسته‌ای غنی‌ شده سه درصد سه و نیم درصد و مقداری ۲۰ درصد داشتیم یعنی چیزهایی که برای ساخت داروها لازم بود.

وی ادامه داد: تنها فایده برجام «عبرت گرفتن» است. زمانی که خیلی‌ها می‌گفتند برجام شاهکار است من می‌گفتم باید در دانشگاه‌ها برجام‌خوانی راه بیندازیم، بند ۳۷ برجام شاهکار است!

جلیلی عنوان کرد: ما عضو NPT هستیم برای اینکه یک تکالیفی را انجام بدهیم و در ازای آن از یک حقوقی هم برخوردار باشیم. تکالیفی که انجام دادیم بی‌نظیر هست یعنی سه درصد صنعت هسته‌ای موجود در جهان مربوط به ماست ولی بازرسی‌هایی که از تاسیسات هسته‌ای ایران شده ۲۵ درصد کل بازرسی‌های جهان است. به بدترین شکل به ایران و تاسیسات هسته ای ایران حمله نظامی انجام می‌شود و آژانس نه تنها مانع حمله نظامی نمی‌شود بلکه محکوم هم نمی‌کند. امروز به صراحت حتی علیه مصوبات خودشان عمل می‌کنند طبق قطعنامه شورای امنیت نباید به تاسیسات هسته‌ای حمله نشود ولی حمله می شود ولی محکوم نمی کند.

عضو تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: مباحثی که بنده مطرح کرده‌ام برای امروز نیست، از سال ۹۴ دانشگاه به دانشگاه، استان به استان رفتیم و این بحث‌ها را مطرح کردیم‌. سوالی که ما داریم این است که در آن زمان که آقای روحانی مسئولیت داشتند چرا نمی‌گفتند می‌خواهم پاسخ دهم! البته بنده امروز هم بنده آمادگی دارم. امروز مسائل به قدری روشن است که آقای روحانی باید با یک بچه دبستانی مناظره کند و محکوم شود.

وی گفت: مناظره با حسن روحانی را ما ۱۰ سال پیش در خود شورای عالی امنیت ملی انجام دادیم؛ در حضور خود روحانی همه موارد گفته شد و او پاسخ نمی‌داد و فقط شروع می‌کرد بحث‌های دیگر را مطرح کردند. آنها می گفتند همه قطعنامه‌ها لغو می شود چرا نشد؟ چرا همه آنها برگشت؟ اینکه گفتند تحریم ‌ها لغو خواهد شد چرا برگشت؟ اینکه حسن روحانی می‌گفت دیگر برجام را هیچکس نمی‌تواند تکان بدهد از طوفان هم گزند پیدا نخواهد کرد چه شد؟ اینکه می‌گفتند ۱۰ سال صبر کنید تا گلابی‌های برجام برسد چه شد؟

انتهای پیام/