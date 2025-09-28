با حضور فرمانده کل ارتش انجام شد؛
برگزاری دوره جامعهپذیری نظامی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش
بیست و سومین دوره جامعهپذیری مشترک نظامی مشترک دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش با حضور فرمانده کل ارتش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم اختتامیه بیست و سومین دوره جامعهپذیری نظامی مشترک دانشجویان دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ محمد محمودی، معاون اجرایی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون تربیت و آموزش ارتش، حجتالاسلام احمد جلیلیصفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، امیر سرتیپ خلبان علی اکبر طالبزاده، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش و جمعی از فرماندهان و مسئولان عالیرتبه ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در پایان این مراسم، با حضور فرمانده کل ارتش، سردوشی دانشجویان نمونه، اعطا شد.