امیر دریادار سیاری مطرح کرد؛
از آمادگی ۱۰۰ درصدی برخورداریم/ میجنگیم و محاسبات دشمن را به هم میریزیم
معاون هماهنگکننده ارتش در ویژه برنامه «منور» با طرح این سوال که چرا جنگ شد؟ و تشریح آن، به بیان توضیحاتی پیرامون تفاوتها و شباهتهای جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگکننده ارتش با حضور در ویژهبرنامه تلویزیونی «منور» که بهمناسبت گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در خبرگزاری دفاع مقدس تولید میشود، در گفتوگو با خبرنگار دفاعی امنیتی دفاعپرس، به تشریح ابعاد مختلف دفاع مقدس و مقایسه آن با دفاع مقدس ۱۲ روزه پرداخت و بر نقش محوری مردم و نیروهای مسلح در این پیروزیها تأکید کرد.
ایستادگی در برابر فشار بینالمللی برای مذاکره
دریادار سیاری با اشاره به مواضع قاطع امام خمینی (ره) در ابتدای جنگ تحمیلی اظهار داشت: بعد از شروع جنگ، هیئتی از سازمان ملل نزد امام خمینی (ره) آمدند و پیشنهاد مذاکره دادند. امام (ره) فرمودند که مذاکره میکنیم، اما اینها باید اول از مرزهای ما بیرون بروند، بعد ما با آنها مذاکره میکنیم. آنها گفتند که این امکانپذیر نیست و اگر چنین شرطی بگذارید، جنگ طولانی خواهد شد. امام (ره) هم فرمودند که جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین مبارزات است و اگر این جنگ ۲۰ سال هم طول بکشد، ما ایستادهایم. این پاسخ قاطع و محکمی بود به کسانی که قصد داشتند با دلسوزیهای دروغین، ما را به مذاکره در شرایط تحمیلی وادار کنند.
پیروزی به رغم همه مشکلات و محدودیتها
معاون هماهنگکننده ارتش خاطرنشان کرد: جنگ طول کشید؛ اما سرانجام ما موفق شدیم. در جنگ با مشکلات زیادی روبهرو بودیم؛ تسلیحات ما به مرور زمان نیاز به تعمیر و قطعات یدکی پیدا کرد یا فرسوده شد؛ اما نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دانشبنیان، جهادگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه به میدان آمدند و با ابتکارات زیبا، مانند ساخت «پل خیبر»، مشکلات را حل کردند.
وی افزود: اولین مواردی که ما در زمینه تأمین آنها دچار مشکل بودیم، قطعات ناوها، ناوهای موشکانداز و موشک تاو بود. ما با بهرهگیری از توانمندیهای داخل کشور، پس از هشت سال، جنگ را با موفقیت به پایان رساندیم. دشمنی که همه به او کمک میکردند و امکانات داشت، کجا رفت؟ اما ما که هیچ تجهیزاتی نداشتیم و هیچ کشوری از ما حمایت نکرد، ماندیم و پیروز شدیم.
دستاوردهای دفاع مقدس
دریادار سیاری با اشاره به اهداف دشمن در جنگ تحمیلی بیان کرد: بزرگترین هدف دشمن، شکست انقلاب اسلامی بود که موفق نشد. دشمن به تمامیت ارضی ما تجاوز کرد، اما دهانش خرد شد و برگشت. حتی میلیمتری از سرزمین ما در اختیار دشمن باقی نماند. این همان وعدهای بود که خلبان شهید «خلعتبری» گفت که اگر ذرهای از خاک وطنم به پوتین پای دشمن چسبیده باشد، آن را با خونم شستشو میدهم. در مقایسه با ۲۰۰ سال گذشته که در هر جنگی بخشی از خاک ایران جدا میشد، تنها جنگی که کشور ما سرافراز از آن بیرون آمد، همین دفاع مقدس بود.
همبستگی ملی و نقش نیروهای مسلح
معاون هماهنگکننده ارتش، شکلگیری و تقویت نهادهای دفاعی مانند سپاه پاسداران، بسیج، وزارت جهاد سازندگی و حضور گسترده مردم و جوانان را از برکات دفاع مقدس و هنر امام خمینی (ره) دانست و گفت: این دفاع مقدس باعث شد همه پای کار بیایند و دشمن با آن همه امکانات شکست بخورد؛ البته همه اینها به برکت خون شهداست. اگر شهدای ما نبودند که سینه خود را آماج گلولههای داغ کنند، امروز این امنیت و جایگاه بالا را نداشتیم.
مقایسه دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه
وی با اشاره به وجه تشابه بین دفاع مقدس هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه عنوان کرد: هر دو، جنگ نیابتی استکبار جهانی بودند. در دفاع مقدس هشت ساله، نایب آنها صدام و رژیم بعثی بود و اینبار، نایب آنها رژیم صهیونیستی است. در هر دو جنگ، استکبار جهانی به کمک دشمن آمد؛ آن زمان با حمایت مستقیم آمریکا و اکنون رژیم صهیونیستی با حضور ناتو. هدف دشمن در آن زمان شکست انقلاب و اینبار فروپاشی نظام بود. در هر دو مورد، نیروهای مسلح ایران محکم ایستادند و جنگ به «دفاع مقدس» تبدیل شد.
انسجام مردم، کلید پیروزی
دریادار سیاری بر نقش بیبدیل مردم در دفاع مقدس تأکید و خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس اول، مردم با حضور خود و تقدیم حدود ۲۵۰ هزار شهید و بیش از ۶۰۰ هزار جانباز، مانع شکست انقلاب شدند و از دین و تمامیت ارضی دفاع کردند. در دفاع مقدس دوم نیز دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و به هم زدن انسجام و امنیت بود، اما انسجام و وحدت مردم موجب پیروزی ما بر دشمن شد. آنها ایستادند، مقابل دشمن سینه سپر کردند و ثابت کردند که دشمن «کور خوانده است.»
معاون هماهنگکننده ارتش گفت: پس از پایان دفاع مقدس هشت ساله، آمادگی برای مقابله با تهدیدات در دستور کار بوده است که نیروی انسانی در این زمینه اهمیت بهسزایی دارد و امروز بهترین جوانان در خدمت نیروهای مسلح و پای کار هستند. ما پس از جنگ تحمیلی، بر اساس ارزشهای و اصول خودمان، بهترین آموزشها را به نیروها ارائه کردیم.
آمادگی نیروهای مسلح؛ از وابستگی تا خودکفایی
وی با مقایسه توان دفاعی ایران در ابتدا و انتهای دفاع مقدس و همچنین امروز، به دستاوردهای بزرگ خودکفایی اشاره و عنوان کرد: در آن زمان، بزرگترین سامانه پدافندی ما سامانه «هاگ» با بردی ۴۵ کیلومتری و همچنین سامانه اسکایگارد و توپ ۲۳ میلیمتری بود. در نیروهای دریایی و زمینی تولید نداشتیم، اما به برکت انقلاب اسلامی و تلاش جوانان، صنایع دفاعی و وزارت دفاع، امروز بیش از ۹۰ درصد نیازهای تجهیزاتی و تسلیحاتی را خودمان میسازیم. آموزشها، تاکتیکها، تکنیکها، سلاح و مهمات همگی بومی است و ما دیگر دست نیاز به سوی هیچکس دراز نمیکنیم. این آمادگی نیروهای مسلح بود که باعث شد در مقابل تهدیدات اخیر ایستادگی کنیم.
نبرد با ناتو و تجهیزات پیشرفته
دریادار سیاری تصریح کرد: ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فقط با رژیم صهیونیستی نجنگیدیم؛ بلکه با ناتو و پیشرفتهترین تجهیزات دنیا جنگیدیم. علیرغم همه تحریمها، روی پای خودمان ایستادهایم و هرچه داریم، خودمان ساختهایم. این مقایسه، نشاندهنده پیشرفت و تفاوت عظیم بین دیروز و امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
معاون هماهنگکننده ارتش در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط سخت دوران دفاع مقدس و مقایسه آن با توانمندیهای کنونی نیروهای مسلح، بر آمادگی کامل برای مقابله با هر تهدیدی تأکید کرد.
گذر از دوران سخت کمبودها با ایثار و خودباوری
وی با اشاره به مشکلات دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، مهمات ما جیرهبندی شده بود. از پیشکسوتان نیروی زمینی بپرسید که چگونه با کمبود مهمات، توپخانه خود را فعال نگه میداشتند. از پدافندیها بپرسید با توجه به کمبودها چگونه فعالیت خود را ادامه میدادند. از نیروی دریایی بپرسید با آن همه مشکلات چگونه توانستند در دریا حضور یابند و اسکورت کشتیهای تجاری را انجام دهند تا در صادرات نفت و واردات کالاهای مورد نیاز کشور با مشکل مواجه نشویم. با ایثار، گذشت، کمک دانشگاهها، مردم، جوانان و بهرهگیری از علم و دانش، امروز به این موقعیت بسیار ارزشمند رسیدیم.
آمادگی ۱۰۰ درصدی نیروهای مسلح
دریادار سیاری با تأکید بر آمادگی کنونی افزود: امروز از آمادگی ۱۰۰ درصدی برخورداریم و از تهدید هراسی نداریم؛ ایستادگی میکنیم، با آنچه که داریم، میجنگیم و محاسبات دشمن را به هم میریزیم؛ همانطور که در این دفاع مقدس ۱۲ روزه محاسبات دشمن را به هم ریختیم. هدف دشمن در دفاع مقدس اول شکست انقلاب و سپس تعرض به تمامیت ارضی بود و در دفاع مقدس دوم میخواستند انقلاب شکست بخورد و فروپاشی و تجزیهطلبی اتفاق بیفتد. اهداف کلی آنها این بود؛ نه فقط به شهادت رساندن چند نفر و یا ضربه زدن به چند نقطه. وقتی دشمن به هدف اصلی خود نرسد، به معنای این است که شکست خورده است.
شهادت آگاهانه؛ نشانه رشادت بینظیر
معاون هماهنگکننده ارتش با تجلیل از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه بیان کرد: همه بچههایی که شهید شدند، آگاهانه در این مسیر گام نهادند. وقتی یک نفر پای یک سلاح پدافند میایستد و میداند که او را هدف خواهند گرفت، اما کارش را انجام میدهد، این رشادتی وصفناشدنی است. یا وقتی یکی از بچههای موشکی پای موشک خود میایستد و آن را پرتاب میکند و میداند که مورد اصابت قرار خواهد گرفت، این یعنی رشادت در حد اعلی و شجاعت فراوان؛ یعنی آگاهانه پای کار خود ایستاده است. چنین امری در دنیای امروز کمیاب است.
وی ادامه داد: در دفاع مقدس هشت ساله هم کسی که به خط مقدم میرفت، آیا نمیدانست که ممکن است روی مین برود یا با تیربار مواجه شود؟ میدانست؛ اما میرفت. در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز همین شجاعت را داشتیم و سینهسپرکردن در مقابل گلولههای دشمن، اوج شجاعت است.
دریادار سیاری بهعنوان نمونه به شهید «بوستانافروز» اشاره کرد و افزود: این شهید بزرگوار در یگان عملیاتی نبود و برای گذراندن دوره به دانشگاه فرماندهی و ستاد رفته بود. اما داوطلبانه به خط مقدم آمد، ایستاد و جنگید. دیگرانی در شهرها پای سامانههای موشکی و پدافندی ایستادند، در پستهای فرماندهی، محکم ماندند، در ایستگاههای رادار مقاومت کردند. آنها میدانستند چه خطراتی وجود دارد، اما با رشادت و عشق به کاری که باید انجام میشد، ایستادند و کار خود را انجام دادند. این برای ما و همه مردم درس است.
اتحاد و انسجام، درس اصلی برای ملت
معاون هماهنگ کننده ارتش، درس اصلی پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه را اتحاد و انسجام مردم دانست و خاطرنشان کرد: وقتی که ما اتحاد، انسجام و وحدت داشته باشیم و با رشادت شجاعت و با ایمان و تقوا و روحیه بالا در مقابل دشمن بایستیم و جنگ کنیم، خدا کمک میکند و ما موفق خواهیم شد. مردم هم نقش خود را به خوبی میدانند. ما میدانیم حمایت آنها چقدر ارزشمند است و همیشه گفتیم دست تکتک مردم را میبوسیم. آنها واقعاً میایستند، کمک و حمایت میکنند و ما نیز با روحیهای که مردم به ما میدهند و به عنوان سربازان این ملت، در مقابل هر تهدیدی میایستیم.
پشتیبانی مردم و دانش بومی، کلید موفقیت
وی رمز موفقیت در دفاع مقدس را در استفاده از دانش و پشتیبانی مردم عنوان کرد و افزود: به برکت خون مطهر شهدا، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، با وجود همه فراز و نشیبها، از حمایت مردم برخورداریم. تا زمانی که از دانش و پشتیبانی مردم و ظرفیت جوانان استفاده میکنیم، آمادگی بالایی هم داریم و با آموزش و امکانات مناسب در مقابل تهدیدات میایستیم؛ اما مجدداً تأکید میکنم که در جنگ اخیر، ما فقط با رژیم صهیونیستی نجنگیدیم. ما تا پای جان و تا آخرین قطره خون از مردم، تمامیت ارضی و انقلابمان دفاع کردهایم و قطعاً در آینده نیز خواهیم ایستاد.
دریادار سیاری به یکی از محاسبات اشتباه دشمن اشاره و بیان کرد: رژیم صهیونیستی تصور میکرد در روز اول جنگ، سامانه فرماندهی و کنترل ما از هم پاشیده است؛ اما در کمتر از ۲۴ ساعت به آنها ثابت شد که اینطور نیست. رژیم صهیونیستی فکر میکرد که با شهادت برخی فرماندهان، جایگزینی برای آنان وجود ندارد و سلسلهمراتب فرماندهی شکسته شده است، اما از لحظه اول، با جایگزینیهایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) انجام دادند و با حضور معظمله در صحنه، یک سلسلهمراتب و فرماندهی و کنترل بسیار مستحکم داشتیم و حتی برای یک لحظه در این ۱۲ روز، خللی در فرماندهی و کنترل ما ایجاد نشد.
هماهنگی کامل نیروهای مسلح
معاون هماهنگکننده ارتش با تأکید بر هماهنگی بین بخشهای مختلف نیروهای مسلح اظهار داشت: رمز موفقیت ما در مقابله با دشمن همین هماهنگی است. این هماهنگی را در ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع داریم. وقتی کسی بخواهد به تمامیت ارضی ما تعرض کند یا با دین و انقلاب ما درگیر شود، مطمئناً هماهنگی ۱۰۰ درصدی بین ما برای دفاع وجود دارد.
وی گفت: ما طرحهای عملیاتی، هماهنگیها، تقسیم کار مناسب و یک فرماندهی مستقل، مستحکم و واحد داریم که همه از فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) تبعیت میکنند. این مسئله کوچکی نیست. این هم وظیفه قانونی و هم وظیفه شرعی است که بزرگترین اتحاد و انسجام را برای نیروهای مسلح به وجود آورده است. الحمدلله کوچکترین ناهماهنگی بین نیروهای مسلح وجود ندارد و این به برکت وجود امام خامنهای (مدظله العالی) است که مقتدرانه و مدبرانه فرماندهی میکنند.
لزوم آیندهنگری و حرکت منطبق با فناوری روز
دریادار سیاری با اشاره به ضرورت آیندهنگری، عنوان کرد: ما باید همیشه به آینده نگاه کنیم. نباید فکر کنیم با تجهیزات فعلی میتوانیم در مقابل تهدیدات آینده بایستیم. برای تهدیدات آینده باید تجهیزات مناسب آینده را داشته باشیم. این کار بر عهده محققان، پژوهشگران، دانشگاهها و جوانان ماست. همه باید پای کار باشند تا به تجهیزاتی دست یابیم که برای مقابله با تهدیدات آینده پاسخگو باشد و در لبه فناوری قرار گیرد. این بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: نباید فکر کرد که چون الآن همه چیز خوب است، در آینده نیز همینطور خواهد بود. بایستی مطابق با تهدیدات آینده، آماده شویم. ممکن است بسیاری از تجهیزات امروز در آینده کارایی نداشته باشند. ما باید به فناوری، توان علمی و دانش خود، و به ابتکار و خلاقیت جوانان و همه دستاندرکاران توجه ویژه داشته باشیم. آموزش نیز باید مطابق با آینده باشد. نیروهای مسلح برای روز مبادا هستند که ممکن است امروز یا فردا یا شش ماه دیگر، یک سال دیگر یا پنج سال دیگر باشد. ما باید نیروی انسانی خود را مطابق با آینده آموزش دهیم، آموزشها را متناسب با آینده برنامهریزی کنیم، تجهیزات و مهمات خود را مطابق با آینده بسازیم.
ریشههای جنگ تحمیلی و نقش استکبار جهانی در آغاز آن
دریادار سیاری در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین علل و ریشههای آغاز جنگ تحمیلی پرداخت و نقش استکبار جهانی و عوامل داخلی آن را تشریح کرد.
وی با درود به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه، گفت: اگر میخواهیم درباره جنگ صحبت کنیم، اول باید بپرسیم چرا جنگ شد؟ مگر ما به دنبال جنگ بودیم؟ کشور ما با همت بلند مردم توانست انقلاب کند و در مقابل یک رژیم تا بن دندان مسلح، با دست خالی بایستد و طاغوت و طاغوتیان را شکست دهد. انقلاب ما پیروز شد و ما دنبال این نبودیم که با کسی وارد جنگ شویم.
دلایل دشمنی استکبار جهانی با انقلاب
معاون هماهنگکننده ارتش علت حمله دشمنان را مخالفت آنان با اصل انقلاب دانست و افزود: دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت انقلاب و شکست آن، شروع به بهانهتراشی کردند. آنها مدعی شدند که ایران میخواهد انقلاب را صادر کند؛ بنابراین ممکن است به کشورهای دیگر حمله کند؛ در حالی که اصلاً اینطور نبود. سرمنشأ این اقدامات، استکبار جهانی بود؛ زیرا با پیروزی انقلاب، تمام غربیها و آمریکاییها از کشور اخراج شدند و منافع آنها در ایران از بین رفت؛ لذا آنان به دنبال بازگشت به ایران و بازیابی منافع از دست رفته خود بودند.
آسیب به هیمنه استکبار در منطقه
دریادار سیاری ادامه داد: از همه مهمتر، هیمنهای که استکبار در منطقه جنوب غرب آسیا به وجود آورده بود و رژیم طاغوت را بهعنوان ژاندارم خلیج فارس معرفی کرده بود، لطمه شدیدی خورد. این هژمونی منطقهای به قدری آسیب دید که تا امروز نیز نتوانستهاند آن را بازسازی کنند؛ بنابراین استکبار برای مبارزه با انقلاب و بازگشت به عرصه قدرت، به فکر جنگ افتاد.
توطئههای دشمن قبل از جنگ
وی به اقدامات تدریجی دشمن پیش از جنگ اشاره و خاطرنشان کرد: آنها نخست اختلافات قومی و مذهبی را در کشور به راه انداختند و سپس به ترور شخصیتها پرداختند؛ اما وقتی به نتیجه نرسیدند، به فکر جنگ افتادند تا انقلاب را با شکست مواجه کنند. برای این کار، به دنبال یک عامل در منطقه گشتند و در نهایت، صدام حسین را انتخاب کردند. به او انگیزه دادند که میتواند جایگاه ژاندارم خلیج فارس را بگیرد، رهبر کشورهای عربی شود، خوزستان را تصرف کند و اروند را در اختیار بگیرد.
همکاری شرق و غرب در تجهیز صدام
معاون هماهنگکننده ارتش با اشاره به همکاری بیسابقه شرق و غرب در تجهیز رژیم بعثی عراق گفت: در آن زمان جهان دو قطبی بود؛ یعنی ناتو در غرب و پیمان ورشو به مرکزیت شوروی در شرق؛ اما برای کمک به صدام، این دو بلوک متضاد، پیمان نامبارکی بستند و هرچه سلاح و تجهیزات از شرق و غرب میخواست، در اختیارش گذاشتند. هدف اصلی هم شکست انقلاب اسلامی ایران تحت پوشش دعوای مرزی و لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر بود.
اوضاع کشور در آستانه جنگ تحمیلی
دریادار سیاری به شرایط داخلی ایران در آستانه جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: جنگ در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ شروع شد؛ حدود ۱۸ ماه پس از پیروزی انقلاب. کشوری که انقلابی به این عظمت را تجربه کرده، در حال ساماندهی نهادهای خود بر مبنای ارزشهای انقلاب بود. نیروهای مسلح ما در آن مقطع در چه وضعیتی بود؟ ارتش آسیبهای زیادی دیده بود. مدت خدمت سربازی کاهش یافته بود. از سرهنگ به بالا، بسیاری از فرماندهان ارشد از ارتش جدا شده بودند. گروهکهای ضد انقلاب شعار «حذف ارتش» و «ارتش بیطبقه توحیدی» میدادند و اگر حمایت شخص حضرت امام خمینی (ره) نبود، ارتش را منحل میکردند. از شش ماه قبل از انقلاب، ارتش درگیر حکومت نظامی بود؛ نه تمرین داشت، نه آموزش، نه رزمایش، نه سلاح آماده، نه تیراندازی و نه تاکتیکی پیاده شده بود.
برآورد اشتباه دشمن از توان ایران
وی افزود: دشمن با توجه به همین شرایط، زمان را برای حمله به ایران مناسب ارزیابی کرد؛ اما دشمن در محاسبات خود، مردم و روحیه انقلابی آنان و رهبری حضرت امام راحل را لحاظ نکرده بود. آنها فکر نمیکردند که یک کلام امام (ره) میتواند ۳۶ میلیون نفر را به میدان بیاورد. صدام با این هدف حمله کرد که خرمشهر را در یک روز و آبادان را در سه روز بگیرد و روز هفتم در میدان آزادی تهران با اصحاب رسانه مصاحبه کند؛ اما مردم در مقابل او ایستادند و ضعفهای ارتش را جبران کردند.
وضعیت تجهیزات نظامی ایران
معاون هماهنگکننده ارتش درباره تجهیزات نظامی ایران در دفاع مقدس هشت ساله گفت: سلاحها و تجهیزات ما بهروز بود و از غرب خریداری شده بود. هواپیماها، تانکها و سلاحها مدرن بودند؛ اما دو سال بود که روی آنها تمرین نشده بود. آمریکا و انگلیس فکر میکردند که ما توان تعمیر و نگهداری این تجهیزات پیشرفته را نداریم. به ویژه در نیروی دریایی، فناوری ناوهای موشکانداز و ناوشکنها بسیار بالا بود و آنها فکر نمیکردند که ایرانیها قادر به بهرهبرداری از این تجهیزات باشند.
پاسخ قاطع ایران به حمله دشمن
دریادار سیاری به لحظات آغازین حمله دشمن بعثی به ایران در جنگ تحمیلی اشاره و خاطرنشان کرد: در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، صدام به مرکز فرماندهی رفت و به او گزارش دادند که خلبانان نیروی هوایی عراق یک ساعت قبل پرواز کردند و تا ساعتی دیگر کمر جمهوری اسلامی ایران شکسته خواهد شد؛ اما هنوز موتور هواپیماهای عراقی در فرودگاه بغداد خنک نشده بود که هواپیماهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آنجا را بمباران کردند. این روحیه انقلابی بود که دشمن آن را محاسبه نکرده بود. ۴۸ ساعت بعد از آغاز جنگ تحمیلی، عملیات «کمان ۹۹» با بکارگیری ۱۴۰ فروند هواپیما علیه مواضع دشمن بعثی انجام شد.
عملکرد قهرمانانه نیروهای مسلح در روزهای آغازین جنگ تحمیلی
معاون هماهنگکننده ارتش در پایان با اشاره به عملکرد نیروهای زمینی و دریایی عنوان کرد: نیروی زمینی علیرغم همه مشکلات، طبق مأموریت خود عمل کرد؛ یعنی هم از پیشروی دشمن جلوگیری کرد و هم آماده حمله شد. همانطور که امیر «سلیمی» گفت «ذرهای از سرزمین ما زیر پای دشمن نماند». نیروی دریایی نیز در شصت و هشتمین روز جنگ (۷ آذر ۱۳۵۹) نیروی دریایی عراق را کاملاً شکست داد و از صحنه خارج کرد. پس از آن، عملیاتهای موفقی مانند ثامنالائمه (ع)، طریقالقدس، فتحالمبین و بیتالمقدس یکی پس از دیگری انجام شد.