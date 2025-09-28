مدیران، قضات و کارکنان برتر دستگاه قضایی سال ۱۴۰۳ معرفی شدند + اسامی

به گزارش ایلنا، آیین تجلیل از مدیران، قضات و کارکنان برتر دستگاه قضایی سال ۱۴۰۳ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبدالهی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری و علی صالحی دادستان تهران و جمعی از مدیران و مسئولان قضایی کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه معاون اول قوه قضاییه در این مراسم، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: رسالت پیامبر گرامی اسلام، بشارت و انذار بود؛ بنابراین ما باید به تاسی از دین مبین اسلام، علاوه بر انذار و هشدار به متخلفان از اقدامات مثبت تجلیل کنیم.

وی افزود: وقتی پیامبر در مقام بشیر آمده است به این معناست که جنبه‌های مثبت و فواید عمل را بگوید. برگزاری این جلسات تجلیل به همین دلیل و برای این است که از آثار و فواید سند تحول بگویم.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه آنکه می‌کوشد و آنکه نمی‌کوشد هرکز برابر نیستند، گفت: این برنامه علاوه بر معرفی مدیران برتر برای تشریح آثار مثبت سند تحول است.

وی یادآدر شد: وقتی در این سند، هدف معرفی شده گزاره‌های رسیدن به این هدف یک به یک احصا می‌شود تا گامی به عدالت و حقیقت برداشته باشیم؛ لذا در این سند هم اهداف معرفی شده و هم روش رسیدن به این اهداف بیان شده است. در این سند گام‌هایی که باید برداشته شود نیز مشخص شده است تا به هدف عالی که تحقق عدالت است برسیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اینکه عدالت یک ارزش و یک فضیلت است، بیان کرد: وقتی عدالت فضیلت شد، از فضیلت عدالت و از حقیقت می‌گوییم؛ چرا که عدالت حقیقتی است که با فطرت هر کسی سازگار است. مردم تشنه آن هستند که حقیقت‌ها آشکار شوند. پس این سند هم اهداف را مشخص کرده و هم گام‌هایی که برای این اهداف می‌باید برداشته شود مشخص شده است. بازه زمانی رسیدن به این اهداف نیز در این سند تعریف شده است.

وی یادآور شد: آنچه که می‌تواند ما را به عدالت برساند اهتمام ویژه به این سند است. هر گزاره‌ای که مرتبط با هر بخشی است باید انجام شود، زیرا اگر کاری برای اجرای این هدف نکنیم به حقیقت و به عدالت پشت کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تاکید کرد: تمام تجلیل ما در این آیین برای تجلیل عدالت است چرا که حقیقت را یک فضیلت دانستیم و و می‌دانیم که حقیقت پایدار است و آنچه که ماندگار است حقیقت است و آنچه که از بین می‌رود باطل است. برای اینکه این حقیقت زودتر به پایداری و استوار برسد باید این سند مورد توجه همه ما قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، همه معاونت‌ها مستقر هستند و تلاش وافر و فراوانی دارند و در جهت تحقق این سند گام برداشتند. باید بگوییم این سند، سندی مادر است که اعتبار آن را مقام معظم رهبری تایید کردند. با اعتباری که مقام معظم رهبری به این سند بخشیدند این سند جنبه شرعی هم پیدا کرد و برای ما یک مسئولیت شرعی هم به وجود آ‌ورد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ما با استفاده از قانون در حال اداره جامعه هستیم، اما گاهی برای اداره بهتر جامعه، سند‌هایی تدوین می‌شود که این اسناد جایگاه و اعتبار ویژه‌ای دارند. ما مسئولیت داریم که این سند را مرور کنیم و آنچه که به ما تکلیف کرده و در حوزه ماموریت اداری و سازمانی ماست بر اساس این سند تحقق ببخشیم.

وی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که ما باید قدرت و قوت بگیریم. این قوت باید در بخش نظامی، اقتصادی و اصلاح ساختار اداری باشد. همه ما باید این منویات را نقشه راه خود قرار دهیم. تا این اصلاحات صورت نگیرد ما دچار ضعف خواهیم شد؛ پس باید بنیه خود را در این حوزه‌ها تقویت کنیم.

معاون راهبردی قوه قضاییه: دستورالعمل کادرسازی شایسته سالاری و جانشین گزینی از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد

سید محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این آیین، اظهار کرد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه در طول چند سال گذشته اجرایی شده است. قطعه به قطعه اجزای مختلف در کنار هم قرار داده می‌شود تا تصویر واقعی از تحول قضایی در جامعه منعکس شود.

وی افزود: معاونت اول قوه قضاییه در هفته‌های اخیر دستورالعمل جامع تقدیر در قوه قضاییه را ابلاغ کرد. در این دستورالعمل، مسیر‌هایی برای تقدیر از کارکنان خدوم و کوشای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، معرفی و انتخاب مدیران برتر قوه قضاییه، بر اساس سه مسیر است. مسیر اول مربوط به انتخاب مدیران، مسیر دوم مسیر انتخاب قاضی نمونه و مسیر سوم انتخاب مدیر نمونه بوده است.

صاحبکار خراسانی تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل مدیر نمونه مدیری است که برنامه عملیاتی را به بهترین شکل اجرا کند و ارزیابی مدیر نمونه بر اساس عمل به برنامه اجرایی انجام می‌شود.

وی در ادامه از ابلاغ دستورالعمل کادرسازی، شایسته‌سالاری و جانشین‌گزینی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه خبر داد و گفت: انتخاب مدیران برتر، مسیر کادرسازی و شایسته سالاری را در قوه قضاییه تسهیل می‌کند.

معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: در فرایند انتخاب مدیر نمونه، دو اصل داشتیم و مسیر اول این بود که معیار‌ها و فرآیند مشخص شود. مسیر دوم نیز مربوط به ارزیابی‌های چند مرحله‌ای است که در اینجا پس از بررسی و پالایش‌های فراوان، مدیران برتر قضایی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در این مدل تلاش شده است توجه ویژه به مدیران جوان در مناطق دور دست شده است و تلاش کردیم که این مدیران جوان و زحمتکش در بین مدیران برتر حضور داشته باشند.

حسین اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز در این مراسم، اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ اولین سال تصویب و اجرای سند تحول قضایی بود. بر اساس این سند، مدیران، قضات و کارکنان برتر قضایی باید شناسایی و معرفی شوند.

وی افزود: تجربه اجرای این برنامه کمک می‌کند که ساختار‌های منسجمی در قوه قضاییه به وجود آید.

اعظمی یادآور شد: سند تحول شامل برش ستادی و یک برش استانی تحت عنوان برنامه‌های تحول و تعالی استانی بود. با توجه به برنامه‌ها آخرین جز مربوط به ارزیابی بود. با تصویب معاون اول قوه قضاییه مدیران برتر ملی، مدیران برتر استانی و مدیران برتر ستادی انتخاب شدند.

وی گفت: بر این اساس ۷۴ مدیر برتر در فرایند اصلی سند تحول و ۱۰ نفر به عنوان مدیران ستادی برتر انتخاب شدند.

گفتنی است در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان، بهروز محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان همدان و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل به عنوان مدیران برتر ملی در بخش روسای کل دادگستری‌ها در سال ۱۴۰۳ انتخاب شدند.

سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان و عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز به عنوان مدیران برتر ملی در بخش دادستان‌های مراکز استان‌ها انتخاب شدند.

همچنین سید رحمان سیدزاده معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضاییه، کریم حمیدی معاون اول دادسرای انتظامی قضات، حمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور، محمد حسین صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، علی شفیعی مدیر کل حفاظت و اطلاعات دیوان عدالت اداری، مجتبی باقری رئیس مرکز رفاه و سلامت معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی و سید غلامرضا موسوی معاون زیرساخت و تجهیزات فناوری مرکز آمار و فناوری اطلاعات به عنوان مدیران برتر ملی در حوزه واحد‌های ستاد مرکزی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ معرفی شدند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، فرخزاد جهانی معاون قضایی معاونت اول، محمد پهلوانی قمی معاون امور رسانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مهدی هدایت فر مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور و ریاحی معاون اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز به عنوان مدیران برتر در اجرای سند تحول قضایی انتخاب شدند.

اسامی سایر مدیران و کارکنان قضایی تجلیل شده:

مدیران برتر استانی در حوزه واحد‌های متناظر ستادی قوه قضاییه:

حسن سلطانی نژاد معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان کرمان

سید مهدی رستگاری معاون مالی پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری استان تهران

سید مهدی قویدل معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان

مرتضی جمشیدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان هرمزگان

ابراهیم شریفی گرمدره معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان

قادر احمدی گستری رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان زنجان

رسول ابراهیمی فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان هرمزگان

عبدالحسین مرادی مزرعه نو معاون حل اختلاف دادگستری استان اصفهان

سید کمال الدین موسوی آزاد رئیس سازمان قضای‌ی نیرو‌های مسلح استان گیلان

محمد افخمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

حمید شاه محمدی بازرس کل استان اصفهان

حسین بنیادی مدیر کل زندان‌های استان قم

رضا عبدی مدیر کل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان

مدیران برتر استانی در شورای مدیران دادگستری‌ها

صادق صادق‌زاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل

علی زارع معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری استان اصفهان

مهدی ارجمندی اصل معاون دادستان مرکز استان اصفهان

احمد نوروزی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز

اسماعیل قمری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام

اکبر امراهی معاون دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی

عبدالله حمیدیان رئیس دادگستری شهرستان اهر

افشین بنیادپور رئیس دادگستری شهرستان نقده

جواد بنایی رئیس دادگستری شهرستان مهاباد

بهمن کریمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان بوشهر

بهنام باقری معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران

سید امیر احمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان

ناصر پیرسرایی معاون قضایی رئیس کل و رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهر تهران و سرپرست مجتمع شهید مطهری

مهدی آقایی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۴

مجید باقری رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد

اسماعیل محققی‌نیا معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی

سید حسن حسینی لرگانی معاون قضایی رئیس کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی

عباس درودی‌نیا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسکن

مجتبی نکوییان معاون دادستان مرکز استان خراسان شمالی

رضا زنگنه معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان

عیسی پورسلیمی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان

اکبر خدابندلو معاون دادستان مرکز استان زنجان

زین العابدین حسام معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان سمنان

علی راهداری مقدم رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان

علی اکبر مظفری رئیس دادگستری شهرستان مرودشت

علیرضا درودچی مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس

محمد حیدری معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس

سید محمود مومنی معاون قضایی رئیس کل و رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قم و سرپرست مجتمع قضایی شماره ۴

کیوان جهانی رئیس دادگستری شهرستان سقز

ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری شهرستان زرند

علی مهدیان فر رئیس دادگستری شهرستان قلعه گنج

محمدرضا اکبری رئیس حوزه قضایی بخش بیستون

سید رضا رجایی منفرد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان باشت

سید محسن رسولی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گلستان

منصور مختاری معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان گیلان

میثم اسدی چنگاز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر

داریوش پروانه معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان لرستان

ابراهیم علیزاده نیکو معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران

حمزه علیپور رئیس دادگستری شهرستان نوشهر

محمدرضا رحمتی رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر استان مرکزی

رحیمی معاون قضایی رئیس کل و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان هرمزگان

محمد هادی مهدیان روشنفکر معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان همدان

علیرضا حسین بیگی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد

مدیران برتر ستادی در حوزه سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه

فرزانه مهدی زاده مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور

رسول کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

محمود صلبی بازرس قضایی و مدیر کل سازمان بازرسی کل کشور

محمود ضیایی فر معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

مدیران برتر ستادی معرفی شده از سوی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی

عزت الله عباسی مدیر کل برنامه‌ریزی، بازرسی و امور استان‌های مرکز حفاظت و اطلاعات

اصغر رحیمیان رئیس امور پشتیبانی و خدمات معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه

اسماعیل تاج دینی معاون اداره کل توسعه صلح و سازش مرکز حل اختلاف

عرفان قیترانی معاون اداره کل فنی، نظارت و سامانه‌های هوشمند معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور

سهیلا حامد مدیر کل معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی معاونت امور بین‌الملل

سید مجید میرمحمدی معاون اداره جذب و گزینش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی

قاسم رسولی فاضلی مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

راحله رحیمی معاون اداره کل حوزه معاونت اول

سید محمدرضا کیایی جمالی معاون اداره کل دفتر امور قضایی معاونت قضایی

مهدی رضایی نظر معاون اداره کل تشریفات و مراسمات حوزه ریاست

اعضای کارگروه ملی ارزیابی و انتخاب مدیران برتر قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳

محمدرضا رحیم بخش معاون حوزه ریاست قوه قضاییه

سید جواد حاج حسینی معاون حفاظت مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

یحیی جعفری معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات

عباس منصوری معاون نظارت و هماهنگی امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستانی کل کشور

سید رحمان سیدزاده معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاون اول قوه قضاییه

علی نظری قائم مقام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه

حسین اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه

