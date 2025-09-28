به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

جناب آقای دکتر ظفرقندی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خبر درگذشت پدر همسر گرامی‌تان موجب تاثر و تالم خاطر شد.

این رخداد ناگوار را به جنابعالی، همسر محترمه و خانواده‌ معزز صمیمانه تسلیت می‌گویم.

بی‌گمان فقدان پدری مهربان و بزرگوار، ضایعه‌ای سنگین و غمی جانکاه است که تنها با یاد خداوند متعال و تکیه بر ایمان می‌توان آن را تسکین داد.

امید است خداوند مهربان، روح آن مرحوم را در جوار رحمت خویش آرامش بخشد و برای بازماندگان شکیبایی و پاداش نیکو مقدّر فرماید.

از درگاه حضرت حق، سلامتی و دوام توفیقات جنابعالی را نیز مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور