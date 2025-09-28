خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر بهداشت

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر بهداشت
کد خبر : 1692769
لینک کوتاه کپی شد.

در پی درگذشت پدر همسر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا عارف در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون 

جناب آقای دکتر ظفرقندی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خبر درگذشت پدر همسر گرامی‌تان موجب تاثر و تالم خاطر شد. 

این رخداد ناگوار را به جنابعالی، همسر محترمه و خانواده‌ معزز صمیمانه تسلیت می‌گویم.

بی‌گمان فقدان پدری مهربان و بزرگوار، ضایعه‌ای سنگین و غمی جانکاه است که تنها با یاد خداوند متعال و تکیه بر ایمان می‌توان آن را تسکین داد.

 امید است خداوند مهربان، روح آن مرحوم را در جوار رحمت خویش آرامش بخشد و برای بازماندگان شکیبایی و پاداش نیکو مقدّر فرماید.

از درگاه حضرت حق، سلامتی و دوام توفیقات جنابعالی را نیز مسئلت دارم.

   محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی