تسلیت معاون اول رئیسجمهور به وزیر بهداشت
در پی درگذشت پدر همسر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا عارف در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:
انالله و اناالیه راجعون
جناب آقای دکتر ظفرقندی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
خبر درگذشت پدر همسر گرامیتان موجب تاثر و تالم خاطر شد.
این رخداد ناگوار را به جنابعالی، همسر محترمه و خانواده معزز صمیمانه تسلیت میگویم.
بیگمان فقدان پدری مهربان و بزرگوار، ضایعهای سنگین و غمی جانکاه است که تنها با یاد خداوند متعال و تکیه بر ایمان میتوان آن را تسکین داد.
امید است خداوند مهربان، روح آن مرحوم را در جوار رحمت خویش آرامش بخشد و برای بازماندگان شکیبایی و پاداش نیکو مقدّر فرماید.
از درگاه حضرت حق، سلامتی و دوام توفیقات جنابعالی را نیز مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور