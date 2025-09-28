خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیئت پارلمانی ایران وارد تاشکند شد

هیئت پارلمانی ایران وارد تاشکند شد
کد خبر : 1692767
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان صبح امروز با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه وارد پایتخت ازبکستان شدند و مورد استقبال رسمی قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، جواد نیک‌بین رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان به همراه اعضای این گروه شامل محمد کعب عمیر، امیرحسین نظری و علی کُرد، امروز (یکشنبه ۶ مهرماه) وارد تاشکند شدند.

هیئت پارلمانی کشورمان در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی تاشکند، مورد استقبال محمدعلی اسکندری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان و همچنین روشن ماموتف رئیس گروه دوستی پارلمانی ازبکستان و ایران قرار گرفت.

این سفر در چارچوب گسترش مناسبات پارلمانی و بررسی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای میان دو کشور انجام می‌شود

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی