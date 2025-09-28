هیئت پارلمانی ایران وارد تاشکند شد
رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان صبح امروز با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه وارد پایتخت ازبکستان شدند و مورد استقبال رسمی قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، جواد نیکبین رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان به همراه اعضای این گروه شامل محمد کعب عمیر، امیرحسین نظری و علی کُرد، امروز (یکشنبه ۶ مهرماه) وارد تاشکند شدند.
هیئت پارلمانی کشورمان در بدو ورود به فرودگاه بینالمللی تاشکند، مورد استقبال محمدعلی اسکندری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان و همچنین روشن ماموتف رئیس گروه دوستی پارلمانی ازبکستان و ایران قرار گرفت.
این سفر در چارچوب گسترش مناسبات پارلمانی و بررسی ظرفیتهای همکاری اقتصادی، سیاسی و منطقهای میان دو کشور انجام میشود