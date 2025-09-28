مشکل صف تشکیل شده مقابل مجتمع قضایی غدیر تهران حل شد

به گزارش ایلنا، در پی انتشار برخی تصاویر در فضای مجازی از تشکیل صف در مقابل مجتمع قضایی غدیر، روابط عمومی دادگستری استان تهران توضیحاتی ارائه کرد.

در توضیحات روابط عمومی دادگستری استان تهران آمده است: صف تشکیل شده در مقابل مجتمع قضایی غدیر به طول دقایقی، به علت آزمایش یک طرح جدید در ورود به این مجتمع شکل گرفته بود که بلافاصله این موضوع با ورود سرپرست مجتمع متوقف شد.

در حال حاضر ورود و خروج مجتمع قضایی غدیر به راحتی امکان پذیر و خبری از صف تشکیل شده نیست.

