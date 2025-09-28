خبرگزاری کار ایران
روابط عمومی دادگستری استان تهران خبر داد؛

مشکل صف تشکیل شده مقابل مجتمع قضایی غدیر تهران حل شد

کد خبر : 1692746
در پی انتشار برخی تصاویر در فضای مجازی از تشکیل صف در مقابل مجتمع قضایی غدیر، روابط عمومی دادگستری استان تهران توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار برخی تصاویر در فضای مجازی از تشکیل صف در مقابل مجتمع قضایی غدیر، روابط عمومی دادگستری استان تهران توضیحاتی ارائه کرد.

در توضیحات روابط عمومی دادگستری استان تهران آمده است: صف تشکیل شده در مقابل مجتمع قضایی غدیر به طول دقایقی، به علت آزمایش یک طرح جدید در ورود به این مجتمع شکل گرفته بود که بلافاصله این موضوع با ورود سرپرست مجتمع متوقف شد.

در حال حاضر ورود و خروج مجتمع قضایی غدیر به راحتی امکان پذیر و خبری از صف تشکیل شده نیست.

 

 

