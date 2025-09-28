تکذیب منتفی شدن موضوع خروج ایران از NPT

به گزارش ایلنا، هاشم خنفری در توضیح جدیدی از جلسه غیرعلنی امروز مجلس به ایلنا گفت: در جلسه غیرعلنی امروز موضوع خروج از NPT در دستور کار نبود اما به عنوان یک نماینده نظرم این است بحث خروج از NPT یک ابزار قانونی و دیپلماتیک است که در شرایط مناسب مطرح می‌شود و هرگونه اظهارنظر مبنی بر منتفی شدن موضوع خروج از NPT را تکذیب می‌کنم.

وی گفت: مسئله NPT در شرایط مناسب بررسی خواهد شد. این (خروج از NPT ) به عنوان حق نمایندگان و ابزار دیپلماسی محفوظ است و در شرایط مناسب حتما بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/