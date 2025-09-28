خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خنفری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

تکذیب منتفی شدن موضوع خروج ایران از NPT

تکذیب منتفی شدن موضوع خروج ایران از NPT
کد خبر : 1692745
لینک کوتاه کپی شد.

یک نماینده مجلس گفت: بحث خروج از NPT یک ابزار قانونی و دیپلماتیک است که در شرایط مناسب مطرح می‌شود و هرگونه اظهارنظر مبنی بر منتفی شدن موضوع خروج از NPT را تکذیب می‌کنم.

به گزارش ایلنا، هاشم خنفری در توضیح جدیدی از جلسه غیرعلنی امروز  مجلس به ایلنا گفت: در جلسه غیرعلنی امروز موضوع خروج از NPT در دستور کار نبود اما به عنوان یک نماینده نظرم این است بحث خروج از NPT یک ابزار قانونی و دیپلماتیک است که در شرایط مناسب مطرح می‌شود و هرگونه اظهارنظر مبنی بر منتفی شدن موضوع خروج از NPT را تکذیب می‌کنم.

وی گفت: مسئله NPT در شرایط مناسب بررسی خواهد شد. این (خروج از NPT ) به عنوان حق نمایندگان  و ابزار دیپلماسی محفوظ است و در شرایط مناسب حتما بررسی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی