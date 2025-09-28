به گزارش ایلنا، همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم گرامیداشت روز سرباز با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، برگزار و از سربازان یگان حفاظت قوه قضاییه مستقر در کاخ دادگستری تقدیر شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این مراسم با تبریک میلاد خجسته حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) از زحمات سربازان یگان حفاظت قوه قضاییه مستقر در کاخ دادگستری تقدیر نمود.

وی با اشاره به روایتی ازامیرالمومنین (ع) در خصوص اهمیت قوای نظامی درعزّت دین و امنیت جامعه گفت: امام على علیه السلام می‌فرمایند: الجُنُوُد بِإذنِ اللّه ِ حُصُونُ الرَّعیَّةِ وَ زَینُ الوُلاةِ وَ عِزُّالدِّینِ وَ سُبُلُ الأَمنِ وَ لَیسَ تَقُومُ الرَّعِیِّةُ إلاّ بِهِم؛ سربازان، به اذن خداوند، دژ مردم، زینت زمامداران، مایه عزّت دین و امنیّت‌اند و کار شهروندان، جز به آنان استوار نمى شود.

وی تصریح کرد: سربازان با صبر، تلاش و ایثار خود در خط مقدم امنیت قرار دارند و نقش بی‌بدیلی در حراست از انقلاب اسلامی و صیانت و دفاع از مرز‌های کشور ایفا می‌کنند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مسئولیت سربازان در رصد، صیانت و نگهبانی از یک مجموعه خاطرنشان کرد: در تمام دنیا خدمت سربازی انجام می‌شود، اما در جمهوری اسلامی ایران زمانی که بحث مکتب و دین به میان می‌آید تعریف سربازی متفاوت می‌شود، سربازی در نظام ما با توجه به معنا و مفهوم آن عنوان بسیار مقدسی است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به سربازان حاضر در جلسه تاکید کرد: صداقت و پاکدامنی در هرکاری جزء بهترین مولفه‌ها است، وقتی امنیت یک مجموعه به شما سپرده می‌شود طبق تعهد و وظیفه و مطابق مقررات عمل کنید.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین بر حفظ جایگاه و حرمت سربازان تاکید کرد و گفت: حرمت سربازان از سوی مافوق و مسئولین امر باید رعایت شود، همه سربازان در رده بسیار ارزشمندی قرار گرفته‌اند و احترام به آنها برای همگان لازم و ضروری است.

گفتنی است؛ سروان احمد عبداللهی جانشین فرمانده یگان حفاظت واحد‌های قضایی و ملی در این مراسم به بیان برخی مشکلات موجود و لزوم تخصیص اعتبارات لازم برای تجهیز آسایشگاه‌های سربازان در مجموعه دیوان عالی کشور پرداخت.

شایان ذکر است؛ این مراسم با حضور علی اکبر بختیاری عضو معاون رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور، حجت الاسلام نبی اله کرمی مدیر حفاظت واحد‌های قضایی و ملی، سرهنگ بهروز قربانی کیا فرمانده یگان حفاظت کاخ دادگستری، سروان احمد عبداللهی جانشین فرمانده یگان حفاظت واحد‌های قضایی و ملی برگزار شد و در پایان این مراسم با اهدای گل و هدیه از زحمات و خدمات سربازان وظیفه مستقر در دیوان عالی کشور قدردانی شد.

