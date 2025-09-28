توضیحات قالیباف درباره نشست غیرعلنی امروز مجلس

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست غیرعلنی و آغاز مجدد صحن علنی مجلس گفت: در جلسه غیر علنی موضوعات مهمی در مورد معیشت مردم، کالابرگ، مسائل اقتصادی و چالش‌های جدی مردم مطرح و بحث مفصلی شد.