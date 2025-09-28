نمایش نوآوریهای هستهای ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو - ۲۰۲۵»
غرفه سازمان انرژی اتمی ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو ۲۰۲۵» با ارایه توانمندیها و دستاوردهای نوین دانشمندان ایرانی، به یکی از پر بازدیدترین بخشهای این رویداد تبدیل شده است. محصولات متنوع در حوزه پزشکی هستهای، کشاورزی، الکترونیک و فناوریهای نوین، جلوهای از پیشرفتهای علمی کشور در این رویداد بینالمللی است.
غرفه سازمان انرژی اتمی ایران در چهارمین روز از هفته جهانی اتم و نمایشگاه اتم اکسپو - ۲۰۲۵، به یکی از پر بازدیدترین غرفههای این نمایشگاه تبدیل شده است.
در غرفه ایران، انواع محصولات صنعت هستهای با کاربردهای متنوع در حوزه پزشکی هستهای، رادیو داروها، الکترونیک، دستگاه جت پلاسمای سرد برای درمان زخمهای دیابتی، تولید آب سنگین با غنای ایزوتوپی پایدار، کاربرد صنعت هستهای در بخش کشاورزی و حوزه تشخیص و درمان بیماریها به نمایش درآمده است.