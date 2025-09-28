به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ رویداد‌های هفته جهانی اتم در مسکو همچنان ادامه دارد و توانمندی و نوآوری‌های دانشمندان و متخصصان ایرانی در نمایشگاه «اتم اکسپو - ۲۰۲۵»، نظر بازدیدکنندگان، کارشناسان و مقامات ارشد کشور‌های شرکت کننده را به خود جلب کرده است.



غرفه سازمان انرژی اتمی ایران در چهارمین روز از هفته جهانی اتم و نمایشگاه اتم اکسپو - ۲۰۲۵، به یکی از پر بازدیدترین غرفه‌های این نمایشگاه تبدیل شده است.



در غرفه ایران، انواع محصولات صنعت هسته‌ای با کاربرد‌های متنوع در حوزه پزشکی هسته‌ای، رادیو دارو‌ها، الکترونیک، دستگاه جت پلاسمای سرد برای درمان زخم‌های دیابتی، تولید آب سنگین با غنای ایزوتوپی پایدار، کاربرد صنعت هسته‌ای در بخش کشاورزی و حوزه تشخیص و درمان بیماری‌ها به نمایش درآمده است.

