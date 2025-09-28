خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش نوآوری‌های هسته‌ای ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو - ۲۰۲۵»

نمایش نوآوری‌های هسته‌ای ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو - ۲۰۲۵»
کد خبر : 1692662
لینک کوتاه کپی شد.

غرفه سازمان انرژی اتمی ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو ۲۰۲۵» با ارایه توانمندی‌ها و دستاوردهای نوین دانشمندان ایرانی، به یکی از پر بازدیدترین بخش‌های این رویداد تبدیل شده است. محصولات متنوع در حوزه پزشکی هسته‌ای، کشاورزی، الکترونیک و فناوری‌های نوین، جلوه‌ای از پیشرفت‌های علمی کشور در این رویداد بین‌المللی است.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ رویداد‌های هفته جهانی اتم در مسکو همچنان ادامه دارد و توانمندی و نوآوری‌های دانشمندان و متخصصان ایرانی در نمایشگاه «اتم اکسپو - ۲۰۲۵»، نظر بازدیدکنندگان، کارشناسان و مقامات ارشد کشور‌های شرکت کننده را به خود جلب کرده است.

غرفه سازمان انرژی اتمی ایران در چهارمین روز از هفته جهانی اتم و نمایشگاه اتم اکسپو - ۲۰۲۵، به یکی از پر بازدیدترین غرفه‌های این نمایشگاه تبدیل شده است.
 
 

نمایش نوآوری‌های هسته‌ای ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو - ۲۰۲۵»


در غرفه ایران، انواع محصولات صنعت هسته‌ای با کاربرد‌های متنوع در حوزه پزشکی هسته‌ای، رادیو دارو‌ها، الکترونیک، دستگاه جت پلاسمای سرد برای درمان زخم‌های دیابتی، تولید آب سنگین با غنای ایزوتوپی پایدار، کاربرد صنعت هسته‌ای در بخش کشاورزی و حوزه تشخیص و درمان بیماری‌ها به نمایش درآمده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی