دادستان تهران از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران بازدید کرد
دادستان عمومی و انقلاب تهران در تداوم برنامه های نظارت میدانی بر عملکرد دادسراها و به منظور پایش نحوه خدمت رسانی به مردم، به صورت سرزده از دادسرای ناحیه یک تهران بازدید کرد.
وی در بازدید از بخشهای مختلف دادسرا بر لزوم تکریم مراجعان، تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پروندههای قضایی، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعملهای بایگانی تأکید کرد.
دادستان تهران همچنین در دیدار و گفتوگو با قضات و کارکنان اداری ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، به درخواستها و مشکلات آنان، رسیدگی و توصیه کرد: همکاران قضایی و اداری با حفظ روحیه جهادی، همه همت خود را درجهت رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها مصروف دارند.
صالحی در دیدار چهره به چهره با مراجعان دادسرا، ضمن استماع اظهارات و مطالبات آنان، دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواستهای مطرح شده صادر کرد.
دادستان تهران در پایان این بازدید، به تعدادی از نیروهای دادسرای ناحیه یک که شعب محل خدمتشان بر اساس شاخصهای برنامه عملیاتی دادسرا عملکرد بهتری داشتند؛ لوح تقدیر اعطا کرد.