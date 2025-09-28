سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران:
پادزهر اسنپ بک آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و بصیرت افزایی است
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره موضوع اسنپبک، گفت: دشمن غنیسازی، توان موشکی و کنشهای منطقهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است اما پادزهر اسنپبک آگاهیبخشی، اطلاعرسانی عمومی و بصیرتافزایی است.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه، ۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس امروز با رأی اکثریت نمایندگان جلسه غیرعلنی به زمان تقریبی دو ساعت برگزار شد و رئیس و نمایندگان و برخی روسای کمیسیونها نقطه نظراتی در ارتباط با مسائل جاری مطرح کردند.
وی با اشاره موضوع اسنپبک و هدفگیری انسجام اجتماعی ادامه داد: پادزهر این موضوع آگاهیبخشی، اطلاعرسانی عمومی و بصیرتافزایی است؛ رئیس و نمایندگان مجلس قائل به این هستند که اسنپبک قابلیت استفاده ندارد چون برجامی وجود ندارد چرا که طرفین به تعهدات پایبند نبوده و خلاف آن عمل کردهاند بنابراین این ظرفیت از بین رفته است و این فرآیند غیرقانونی و غیرموجه با اصرار کشورهای اروپایی دنبال شده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس اضافه کرد: آمریکا خلاف قواعد NPT به ایران حمله کرد؛ کشورهای اروپایی نقض عهد کردند، آنچه که نیاز به اعتمادزایی توسط جمهوری اسلامی بوده، انجام شده و بیش از حد متعارف هم جمهوری اسلامی تلاش کرد تا اعتماد عمومی در نظام بینالملل ایجاد کند اما با توجه به ماهیت رژیم صهیونیستی که تروریست بالذات و مانع صلح منطقه است، دست به اقداماتی می زند که امروز برای همه کشورهای منطقه واضح، روشن و مبرهن است که وجود رژیم صهیونی در منطقه یک تهدید نه برای ایران بله برای همه منطقه است و همه نیز به این حقیقت اذعان دارند.
اسنپبک در میدان و در عرصه اقتصاد آسیبی به منافع ما نمیزند
گودرزی با بیان اینکه اسنپ بک قادر نیست که در میدان و در عرصه اقتصاد آسیبی به منافع ما بزند، افزود: با فعال شدن اسنپبک ۱۱۲ فرد و نهاد مورد تحریم قرار میگیرند اما به واسطه تحریمهای یک جانبه ایالات متحده حدود دو هزار فرد و نهاد مورد تحریم هستند بنابراین آثار روانی اسنپبک خیلی بیش از آنچه هست که در میدان و در حوزه اقتصاد بخواهد تأثیرگذار باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تعمیم آرامش به جامعه را از اقدامات مورد تأکید مجلس دانست و بیان کرد: باید تلاش کرد تا مباحث اقتصادی و انسجام اجتماعی در جامعه به واسطه التهاباتی که دشمن آن را دنبال میکند، آسیب نبیند. جمهوری اسلامی همواره به دنبال این بود تا جلوی تمام بهانهها را بگیرد و از هیچ تلاشی فروگذار نبود و در هر حوزه با حفظ مصالح جمهوری اسلامی، منافع ملی و رعایت قوانین جاری کشور و مصوبات مجلس ورود کرد تا جایی که امکان دارد به نقطه مشترکی با کشورهای اروپایی و مدعیان بینالمللی برسد که نتیجهای حاصل نشد و آنها از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به منافع ملت ایران کوتاهی نکردند.
پاسخ کوبندهتر، شکننده تر و پشیمان کننده تر ایران در صورت تخطی دشمنان/ جمهوری اسلامی اهل تسلیم نیست
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ایستادگی ملت ایران ادامه داد: ایران کشور تسلیم نیست و در برابر حرف زور زانو نمیزند و کوتاه نمی آید و از منافع ملی دفاع میکند اما اگر کمترین غلطی از سمت دشمنان صورت گیرد قطعا پاسخ جمهوری اسلامی کوبندهتر، شکننده تر و پشیمان کننده تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال زیادهخواهی هستند، اضافه کرد: دشمن میگویند که ایران غنی سازی نداشته باشد یعنی میخواهند حق حیات را از کشورمان بگیرند و همچنین میگویند توان دفاعی را تعطیل کنید یعنی موشک را کنار بگذارید این در حالی است که حذف موشک در حوزه توان دفاعی جمهوری اسلامی به معنای تسلیم یک ملت است، تعطیلی کنشهای منطقهای از سوی آنها به معنای منزوی شدن است؛ پاسخ مثبت و لبیک به خواستههای آمریکا یعنی تسلیم یک کشور و ملت، در حالی که جمهوری اسلامی همواره نشان داده اهل تسلیم نیست و در برابر زیادهخواهیها ایستادگی خواهد کرد.