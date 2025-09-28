در صحن مجلس قرات شد؛
اعلام وصول گزارش عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت را اعلام وصول کرد.
به گزارش ایلنا، روح الله متفکر آزاد در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام وصول گزارش عملکرد سال اول قانون برنامه هفتم توسط دولت گفت: مطابق با تبصره ۲ بند الف ماده ۱۱۸ برنامه هفتم، نامهای از سوی معاون اول رئیس جمهور مطابق با ترتیبات مقرر در ماده ۱۴۱ آییننامه داخلی مجلس به قوه مقننه ارسال شده که قرائت میشود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی متن نامه را به شرح زیر قرائت کرد.
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
در اجرای مفاد ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به پیوست تعداد ۹ عنوان گزارش مشتمل بر ۴۹ جلد به شرح عناوین جدول پیوست به عنوان مجموعه گزارشهای عملکرد سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت تقدیم حضور میگردد.
همانگونه که استحضار دارید، دولت چهاردهم از ابتدای تشکیل قانون برنامه را ملاک عمل خود قرار داده و همواره یکی از اقدامات اولویتدار هیئت دولت تحقق اهداف و تکالیف قانون برنامه است. حجم عظیم پیگیریها و سازماندهی دستگاهها و هدایت برنامهها و منابع و تدوین و تصویب و ابلاغ حجم زیادی از آییننامهها و مقررات اجرایی قانون برنامه در این دولت با هیچ کدام از برنامهها و دولتهای گذشته قابل مقایسه نیست.
گزارش عملکرد سال اول قانون برنامه، مجموعه ای از تلاشهای وزرا و روسای دستگاه اجرایی و کارشناسان دولت است که با همکاری ناظرین مالی و اجرایی و هدایت شورای عالی راهبری برنامه تهیه و تدوین گردیده است.
در این گزارشات تلاش شده تا ضمن تبیین عملکردها و اقدامات دستگاههای مسئول در قانون برنامه تصویر شفافی از وضع موجود برنامه و ظرفیتهای ثنوات بعدی ارائه شود تا انشالله بتوانیم با کمک مجلس شورای اسلامی تصمیمات مناسبی برای سالهای آتی اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اتخاذ نماییم.
محمدرضا عارف