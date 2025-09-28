آموزش ثبت گزارش کلاهبرداریهای اینترنتی در سامانه دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور صفحهای آنلاین برای ثبت گزارش مردمی کلاهبرداریهای پرتکرار در فضای مجازی راهاندازی کرده است. این سامانه ویژه شهروندانی است که قربانی کلاهبرداریهای کوچک اینترنتی شدهاند و میخواهند اطلاعات خود را بدون طی روند دادرسی، برای بررسی و مقابله با جرایم سایبری ثبت کنند.
دادستانی کل کشور اعلام کرد که صفحهای ویژه برای ثبت گزارش مردمی کلاهبرداری در فضای مجازی بهصورت آنلاین در دسترس شهروندان قرار گرفته است. این صفحه بهطور خاص برای جرایمی طراحی شده که مبالغ آنها کم است و به دلیل هزینه و زمان دادرسی، کمتر به دادسرا گزارش میشوند. با ثبت این اطلاعات، الگوهای کلاهبرداری شناسایی شده و راهکارهای مقابله با آنها بررسی میشود.
آموزش ثبت گزارش کلاهبرداری اینترنتی در سامانه دادستانی کل کشور
- وارد سایت رسمی دادستانی کل کشور به نشانی dadsetani.ir
شوید.
- از منوی اصلی، گزینه گزارش مردمی را انتخاب کنید.
- در زیرشاخه، روی فضای مجازی کلیک کنید.
- گزینه ثبت گزارش کلاهبرداریهای پرتکرار را انتخاب نمایید.
- فرم مربوطه را تکمیل کنید و اطلاعات دقیق مانند روش کلاهبرداری، مبلغ، شماره حساب یا درگاه و سایر جزئیات را وارد کنید.
- در پایان، با فشردن دکمه ارسال، گزارش شما به ثبت میرسد.
اطلاعات لازم برای تکمیل فرم گزارش کلاهبرداری
مشخصات گزارش دهنده
- نام
- نام خانوادگی
- کد ملی
- موبایل
- استان
- شهر
مشخصات کلاهبرداری
- نحوه کلاهبرداری
- بستر ارتکاب کلاهبرداری
- نام بستر ارتکاب کلاهبرداری
- نشانی بستر ارتکاب کلاهبرداری (در خصوص شبکههای اجتماعی نام کانال یا صفحه اهمیتی ندارد و قابل رهگیری نیست لذا صرفا شناسه (ID) کانال یا صفحه یا پیوند (Link) ورود به آن را وارد نمایید.)
- تاریخ کلاهبرداری
- نوع پول کلاهبرداری شده
- واحد پول کلاهبرداری شده
- مقدار پول کلاهبرداری شده
- شماره حساب یا کارت کلاهبردار (شماره شبا، حساب، کارت یا کیف پول کلاهبردار که پول به آن واریز شده است.)
- شماره تماس کلاهبردار (شماره تماس کلاهبردار که از آن طریق ارتباط برقرار کرده است.)
با انجام این مراحل، گزارش شما به صورت آنلاین ثبت شده و به کارشناسان مربوطه در دادستانی کل کشور ارسال خواهد شد.