افشای تخلفات گسترده مالی و اداری در بیمارستان فیروزآبادی شهرری

به گزارش ایلنا، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تخلفات گسترده مالی و اداری در بیمارستان فیروزآبادی شهرری از جمله خریدهای غیرقانونی، واگذاری‌های مشکوک، استخدام های خارج از ضابلطه و حتی خرابکاری چند میلیاردی در دستگاه اکسیژن بیمارستان است، از کمیسیون اصل نود خواست تا به صورت جدی این موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد. در متن نامه مذکور آمده است:

باسمه تعالی

"وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ"

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر

رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات؛

به استحضار می‌رساند پیرو مکاتبه اینجانب در خصوص تخلفات گسترده در بیمارستان فیروزآبادی در ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، با ادامه بررسی‌های صورت گرفته این تخلف تنها بخشی از تخلفات گسترده در بیمارستان فیروزآبادی شهرری بوده است. لذا حسب گزارشات واصله و بررسی کارشناسان و مشاوران اینجانب و همچنین مستندات موجود، مواردی با ابعاد جدید و گسترده از تخلفات و مغایرت‌های آشکار با قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده شده است:

تخلفات و مغایرت‌های مالی:

ـ خرید کارت هدیه بدون اخذ مجوز از دانشگاه و پرداخت از درآمد اختصاصی بیمارستان به مبلغ ۳۷۴۱۲۰۰۰۰۰ ریال (اسناد ۴۱ و ۵۶۷)

ـ پرداخت کلیه هزینه‌های آژانس و ایاب و ذهاب از ابتدای سال جاری تاکنون بدون فاکتور و بدون مجوز دانشگاه.

ـ پرداخت هزینه‌ها به کارپرداز با صورت جلسه بیمارستان بدون ضمیمه کردن فیش واریزی به راننده.

ـ ثبت اسناد کسر از تنخواه کارپردازی در شش ماهه نخست سال جاری بدون اخذ رسید پرداخت وجه به فروشنده.

ـ استفاده از فاکتور غیررسمی و انجام خرید خارج از سامانه تدارکات الکترونیک دولت به مبلغ ۲۷۶۱۲۵۰۲۶۸۰ ریال (اسناد ۵۵۵-۹۶۳-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۷-۸۸۲-۸۹۳).

ـ انجام خرید توسط افراد غیرمسئول (مسئول تأسیسات و سوپروایزر آزمایشگاه) به جای کارپرداز بیمارستان.

ـ اجرای تعمیرات اساسی بخش‌های مختلف بیمارستان با فاکتورهای غیررسمی و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مبلغ ۲۶۲۱۰۱۲۶۷۶۸ ریال (اسناد ۲۴۶-۸۸۸-۹۰۰-۲۴-۲۳).

ـ پرداخت کلیه هزینه‌های آمبولانس با تعرفه خصوصی.

ـ خرید دارایی‌های ثابت از محل درآمد اختصاصی بیمارستان بدون اخذ مجوز و تخصیص اعتبار.

ـ خرابکاری چند میلیاردی دستگاه اکسیژن‌ساز بیمارستان و قصور و سهل انگاری در نگهداشت آن به مبلغ ۱۲۲۶۸۶۳۰۰۰۰ ریال.

گفتنی است مجموع تخلفات ذکر شده مبلغی در حدود ۶۶ میلیاد ریال بوده است.

تخلفات اداری و استخدامی:

ـ جذب و به کارگیری نیروی انسانی خارج از ضوابط ابلاغی دولت.

ـ تصدی غیرقانونی مدیر بیمارستان با سمت بهبود کیفیت در شرکت شفاگستر آرشیدا (بیمارستان سیرجان).

ـ استفاده مدیر بیمارستان از بلیط‌های هواپیما و هتل‌های اقامتی خریداری شده توسط شرکت شفا گستر آرشیدا.

ـ واگذاری بخش VIP و IPD مرکز به شرکت شفا گستر آرشیدا و مخدوش بودن اسناد و درآمدهای ریالی/ارزی حاصل از این واگذاری‌ها.

ـ نارضایتی بیماران و مراجعه کنندگان از صورت حساب های درمانی، برخورد مسئولین و کیفیت ارائه خدمات در آن بیمارستان با توجه به گزارشات سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه.

گزارش بازرسی منطقه یک کشوری (شماره نامه ۳/۶۲۹۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۱) در خصوص مغایرت‌های قانونی.

لذا با توجه به گستردگی تخلفات و اهمیت موضوع، استدعا دارد دستور فرمایید موارد صدرالاشاره نیز که حکایت از طرز کار غلط در این مجموعه بیمارستانی دارد، به طور جدی در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بررسی و پیگیری گردد.

