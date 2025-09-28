اسماعیلی کوثری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه کشورمان گفت: اگر الان بخواهیم مکانیسم ماشه را بررسی حقوقی و قانونی کنیم دیگر معنا ندارد. علتش هم این است که در ۴ سال ابتدایی رئیس‌جمهور خودخواه فعلی آمریکا، او توافق برجام را پاره کرد. علاوه بر اقدام رئیس‌جمهور آمریکا ۳ کشور اروپایی هم اصلا به تعهدات خودشان عمل نکردند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد: از همین رو با این تفاسیر اگر یک مرجع قانونی بخواهد پیگیری قانونی انجام دهد، چنین کاری معنا ندارد؛ چراکه زمانی که برجام را پاره کردند این یعنی که ما توافق را قبول نداریم.

وی با بیان اینکه هم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به تعهدات خودشان در برجام عمل نکردند، اظهار داشت: آمریکا برای اینکه به تعهدات خودش عمل نکند، توافق را پاره کرد، در صورتی که باید تحریم‌ها را باید بر‌می‌داشتند اما نه تنها این کار را نکردند بلکه تحریم‌ها را دو برابر کردند.

کوثری با اشاره به اینکه با زور، قلدری و زیر پا گذاشتن قانون و دروغ گفتن به همه دنیا نمی‌شود کار خودشان را پیش ببرند، گفت: اروپایی‌ها در اصل عامل آمریکا هستند و به خاطر اینکه در جنگ دوازده روزه شکست خورده‌اند آمده‌اند تا این قضایا را به نفع خودشان تمام کنند.

وی افزود: واقعیت این است که حالا که تصویب شده به مکانیسم ماشه عمل شود، باید گفت که این اقدام آنچنان تاثیری ندارد؛ زیرا آمریکا و اروپا هرچقدر توانسته‌اند تحریم کرده‌اند و دیگری چیزی باقی نمانده است. سوال اینجاست که سازمان ملل چه چیزی را می‌خواهد تحریم کند؟ دیگر چه چیزی باقی مانده است؟

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: مثلا می‌خواهند بگویند کشتی‌های نفتی ما و تجارت ما تحت تحریم قرار می‌گیرد؟ چون آن‌ها خلاف قانون عمل می‌کنند اگر اقدامی کنند ما هم متقابلا قطعا این کار را خواهیم کرد و عکس‌العمل مشابه انجام می‌دهیم و در گذشته هم این کار را انجام داده‌ایم؛ آن‌ها آمدند به کشتی‌های ما حمله کردند، ما هم متقابلاً عکس‌العمل نشان دادیم.

وی تاکید کرد: در نهایت می‌گویند می‌خواهد جنگ راه بیفتد و اثراتش در بازار نشان داده می‌شود که این هم عملیات روانی است نه عملیات واقعی چراکه می‌خواهند بازار را بهم بریزند.

کوثری خاطرنشان کرد: نیروهایی که موظف هستند بازار را کنترل کنند، نباید بگذارند به معنای واقعی چنین چیزهایی اثرگذار باشد و باید واقعیت برای همه مردم نشان داده شود تا همه بدانند که اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه از رده خارج شده است.

وی درباره این که آیا خروج از NPT در دستور کار مجلس است،‌ عنوان کرد: از امروز که مجلس آغاز به کار کند برای این موضوعات بحث و تصمیم گرفته می‌شود. یکی از این موارد بحث خروج از NPT است و موضوع دیگر توافقی است که با آژانس صورت گرفته است و آن زمان است که باید بگوییم اسنپ‌بک از لحاظ قانونی معنا پیدا نمی‌کند.

انتهای پیام/