به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴ به وقت محلی، در ادامه برنامههای سفر به نیویورک در دیدار آقای «الکساندر اشتوب» رئیس جمهور فنلاند، با بیان اینکه بنده همواره به دنبال تقویت انسجام در داخل ایران و گسترش همکاریها با دنیا بودهام، اظهار داشت: روند تقویت روابط با کشورهای اروپایی آنچنان که مدنظر ما بود پیش نرفت تا امروز که به تلاش سه کشور اروپایی برای اجرای اسنپبک رسیدهایم.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران هیچ قصدی برای ساخت سلاح هستهای ندارد و لذا مشکلی در زمینه شفافسازی در این زمینه نیز نداریم، افزود: با توجه به تجربه نقض تعهدات آمریکا و کشورهای اروپایی و نیز حمله نظامی به ایران در میانه مذاکرات، یک بیاعتمادی نسبت به غرب وجود دارد، اما باور داریم که دیپلماسی تنها راه رفع این بیاعتمادی است.
پزشکیان با بیان اینکه ترویج چندجانبهگرایی و پرهیز از یکجانبهگرایی موثرترین راهکار برای ارتقای سطح و تقویت تعاملات بینالمللی است، تصریح کرد: سازمانهای بینالمللی و به خصوص سازمان ملل متحد باید نسبت به ایجاد و حفظ صلح و آرامش مسئولانهتر عمل کنند و به خصوص برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اقدامات عملی موثر داشته باشد.
«الکساندر اشتوب» رئیس جمهور فنلاند نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه تنها راه غلبه بر مشکلات در محیط بینالمللی گفتوگو و تفاهم در بستر دیپلماسی است، گفت: ما به چندجانبهگرایی واقعی نیاز داریم و نباید اجازه دهیم در شرایط عبور جهان از یکجانبهگرایی، فضای چند قطبی جای چندجانبهگرایی را بگیرد.