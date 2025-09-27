پاکآیین در گفتوگو با ایلنا:
اگر اروپاییها طناب باقی مانده را پاره نمیکردند، به راحتی میتوانستیم با دیپلماسی به نتیجه برسیم
یک دیپلمات بازنشسته گفت: در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه اوضاع سختتر خواهد بود. ما در شرایط فعلی راحت میتوانیم به توافق برسیم، اما اگر ما هم بعد از احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه، اقدامات جبرانی و متقابل را انجام دهیم، ممکن است شرایط سختتر شود و دیپلماسی کاربرد کمتری داشته باشد. لذا نباید بگذاریم همه پلهای پشت سر خراب شوند و اگر اروپاییها این طناب باریکی که باقی مانده را پاره نمیکردند، به راحتی میتوانستیم از مسیر دیپلماسی به نتیجه برسیم.
محسن پاکآیین سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از دیدراهای دیپلماتیک رییسجمهور و وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سرنوشت مکانیزم ماشه در واپسین دقایق گفت: این دیدارها که در نیویورک انجام شد به این معناست که طرفین به دنبال این هستند که درهای دیپلماسی باز بماند تا در آخرین ساعاتی که به پایان عمر قانونی برجام باقی مانده است، بتوانند دیدگاههای خود را به هم نزدیک کنند.
اروپایی به تعهدات خود عمل نکردند
وی ادامه داد: موضع ما منطقی، مشخص و غیرقابل تغییر است. برجام یک عمر قانونی داشت که این عمر قانونی در ششم مهر پایان میپذیرد. در طول برجام، اتفاقات مهمی رخ داده است، اما آنچه که مشخص بوده این است که طرفهای آمریکایی و اروپایی به تعهدات خود عمل نکردند. هم آمریکا از این توافق خارج شد و هم کشورهای اروپایی نتوانستند به تعهدات خود، بهویژه در ارتباط با لغو تحریمها و عادیسازی روابط ما با بانکهای جهانی و روند فروش نفتمان، عمل کنند.
امیدواریم در زمان باقی مانده، منطق ایران را بپذیرند
این کارشناس ارشد سیاست خارجی با اشاره به این نکته که ما به مدت ۱۰ سال درگیر تحریمهای ظالمانه و ناخواسته بودیم که به دلیل واهی اتفاق افتاده بود، عنوان کرد: به دلیل واهی و ادعای عدم صلحآمیز بودن برنامههای هستهای ایران، به این وضعیت دچار شدهایم. کشورهایی که انتظار داشتند ما به تعهدات خود عمل کنیم، متقابلاً به مسئولیتهای خود عمل نکردند. ما امیدواریم که در زمان باقی مانده، منطق ایران را بپذیرند و برجام را خاتمه یافته اعلام کنند.
وی تاکید کرد: طبیعی است که ما هم، همانطور که رهبر معظم انقلاب قاطعانه اعلام کردند، به دنبال ساخت بمب هستهای نبوده و نخواهیم بود. البته هرگز از غنیسازی اورانیوم و استفاده از انرژی هستهای هم صرفنظر نخواهیم کرد.
اگر اروپا این طنابی باقی مانده را پاره نمیکردند، راحتتر میتوانستیم به توافق برسیم
دیدار با اروپاییها بر اساس مواضع روشن ایران بود
پاکآیین درباره دیدار پزشکیان با رییسجمهور فرانسه و اظهارات اروپایی در خصوص پرونده هسته ای ایران تشریح کرد: ما حرف منطقی خود را داریم، هم آقای عراقچی به آژانس و اروپاییها گفتهاند و هم آقای پزشکیان این نکات را مطرح کردهاند. قطعاً ما زیر بار فشار و ارعاب دست از برنامه غنیسازی هستهای خود نخواهیم کشید. لذا دیدار با آقای مکرون که یکی از این کشورها است هم در همین چهارچوب دنبال شد و امیدواریم که تلاشهای آقای پزشکیان و عراقچی به نتیجه برسد و در هر صورت ما بتوانیم برنامه حق خود را دنبال کنیم.
از اهرم روسیه برای فشار بر اروپاییها استفاده نمیکنیم
پاکآیین در پاسخ به این پرسش آیا سفر رییس سازمان انرژی اتمی به مسکو در همین زمان اهرم فشاری بر اروپاییها بود، اذعان داشت: برنامه آقای اسلامی از قبل تعیین شده بود و ما در چارچوب همکاریهای هستهای که در ارتباط با نیروگاه بوشهر با روسها داریم، برنامههای منظم عادی خود را دنبال میکنیم. فکر نمیکنم بخواهیم از اهرمهای روسیه استفاده کنیم تا کشورهای اروپایی را برای اتخاذ یک تصمیم درست متقاعد کنیم اما روسها هم مخالف اقدام آمریکاییها هستند و اروپاییها هم در نیویورک این موارد را گوشزد حتما گوشزد کردهاند اما سفر آقای اسلامی به نظر نمیرسد که در این راستا باشد.
از منافع ملی نظام دفاع خواهیم کرد
وی در خصوص سخرانی رییسجمهور در صحن سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: این سخنرانی بسیار مهمی بود و ما از تریبون ملل، یعنی مهمترین تریبون بینالمللی، مواضع خود را بهویژه در رابطه با نسلکشی مردم غزه اعلام کردیم. همچنین مواضع ایران در ارتباط با برنامههای صلحآمیز هستهای بیان شد و طور کلی، ما از منافع ملی نظام دفاع کردیم.