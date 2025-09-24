درخواست معاون رئیسجمهوری از دانشآموزان؛
اگر شما رئیسجمهور بودید، برای مدیریت آبادانی روستاها چه اقداماتی انجام میدادید؟
معاون رئیسجمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: در شرایط تنش آبی از دانشآموزان خواستهایم راهکارهای خود برای مقابله با تنش آبی و افزایش بهرهوری در مصرف آب را بیان کنند.
معاون رئیسجمهوری یادآور شد: معاونت عمران روستایی شمارههای مورد نظر و سکوهای مورد استفاده در فضای مجازی را برای ارسال مطالب، ایدهها و نظرات دانشآموزان ارائه خواهد کرد.
وی با اشاره به طراحی پرسش مهر از دانشآموزان، گفت: امسال پرسشی طراحی کردهایم که جوایز نفیسی به همراه دارد و این است: «اگر شما رئیسجمهور بودید، برای مدیریت آبادانی روستاها چه اقداماتی انجام میدادید؟»
حسینزاده تأکید کرد: در شرایطی که کشور با تنش آبی مواجه است و بر این موضوع تأکید داریم که همه امور باید از مدارس و نظام آموزش و پرورش آغاز شود، از دانشآموزان خواستهایم که راهکارهای خود برای مقابله با تنش آبی و افزایش بهرهوری در مصرف آب را بیان کنند.
معاون رئیسجمهوری ادامه داد: از تمامی دانشآموزان دختر و پسر ایرانی درخواست کردهایم پیشنهادات خود را در قالب نقاشی، فیلم و حتی اقدامات اجرایی و عملیاتی در مدارس برای ما ارسال کنند. ما این آثار را گردآوری کرده و بستهای تهیه خواهیم کرد تا کتاب جامع ملی نقاشیهای ارسالشده و نامههایی که به رئیسجمهور نگاشته شده و ایدههای مطرحشده از سوی دانشآموزان، منتشر شود.
وی افزود: از هر استان، به یکی از برندگان جایزهای در قالب کمکهزینه تحصیلی اعطا خواهد شد. همچنین سه نفر در سطح ملی بهعنوان ارائهدهندگان بهترین ایدهها و نظرات، مجدداً جوایز نفیسی دریافت خواهند کرد.
حسینزاده در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه بر معیشت مناطق محروم و کمتربرخوردار، گفت: دولت، تمام قوا و ارکان حاکمیت باید برنامهریزی اساسی برای کمک به بخشهای آسیبپذیر جامعه داشته باشند و برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم بسیج شوند.
وی افزود: جلسه امروز هیئت دولت نیز کاملا به بررسی این موضوعات اختصاص داشت تا وزارتخانههایی که وظیفه تأمین امنیت غذایی و معیشت بر مردم را برعهده دارند، آماده مواجهه با هر سناریویی باشند. ما نیز در معاونت توسعه روستایی در کنار آنها هستیم تا کمک کنیم کمترین آسیب به مردم مناطق محروم و آسیبپذیر وارد نشود.
معاون رئیسجمهوری با اشاره به برنامه دولت برای توسعه مناطق محروم در شرایط دشوار اقتصادی، اظهار کرد: برنامهریزی لازم براس توسعه شاخصهای تولید، اشتغال و زیرساختی همچون آب، برق، گاز در دستور کار است تا هیچ پروژهای متوقف نشود.
حسینزاده یادآور شد: تخصیص اعتبار به مناطق کمبرخوردار از اولویتهای دولت است و برای تخصیص اعتبارات به صورت صددرصدی توجه ویژهای انجام میشود.