پیام تسلیت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به حداد عادل

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام تسلیت دکتر ذوالقدر به این شرح است:

جناب آقای دکتر حداد عادل

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم بما صبرتم؛

فقدان تاسف بر انگیز والده مکرمه جنابعالی را صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید این مادر بزرگوار در اجر و پاداش خدمات صادقانه جنابعالی به نظام مقدس اسلامی، سهمی بسزا دارد و امروز در سرای جاودان، میهمان فرزند والامقامش شهید مجید حداد عادل است.

امید آنکه خداوند متعال آن بانوی مومنه صالحه را در سایه لطف و عنایت شفیعه محشر حضرت زهرای مرضیه (س) ماوا داده و به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم، صبر و اجر و دوام توفیق کرامت فرماید.

محمدباقر ذوالقدر

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتهای پیام/