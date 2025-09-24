خبرگزاری کار ایران
مجوز برداشت از حساب برخی شرکت‌های دولتی برای کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی

سخنگوی دولت از تصویب مجوز برداشت از حساب برخی شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پایان  جلسه امروز  هیات دولت، چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره کمک به خانوارهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: مجوز برداشت از حساب برخی شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به منظور خرید اسباب و اثاثیه منزل به تصویب رسید.

وی افزود: همچنین  سند و نقشه راه سلامت الکترونیک کشور که جزو تکالیف برنامه هفتم بود با اصلاحاتی به تصویب رسید.

سخنگوی دولت عنوان کرد: موضوع دیگری بود که دوبار به کمیسیون برگشت و امروز مصوب شد در مورد استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بود که یک آیین‌نامه‌ای که در واقع پیش‌درآمد این است امروز به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: چیزی که امروز مطرح شد در مورد مجوز برداشت از حساب برخی از شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی برای جبران خسارت، خسارت دیدگان ۱۲ روز دفاع مقدس به خانوارها در حوزه اسباب و اثاثیه و واحدهای مسکونی و اداری و تجاری شهر تهران بود که به تصویب رسید.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در راستای اصلاح عملکرد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد آیین نامه ارتقا نظام مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی موضوع اصلاح آیین نامه مواد ۸۱ و ۸۲ در قانون خدمات مدیریت کشوری که موضوع برنامه هفتم هم هست، به تصویب رسید.

مهاجرانی گفت: همچنین در راستای اصلاح رویه‌ها و فرایندهایی که در قاچاق سوخت در سال گذشته با هم چندین بار راجع بهش صحبت کردیم پیشنهاد را از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم که در کمیسیون اقتصاد کار شد و در نهایت ضرورت بازنگری در تخصیص سهمیه سوخت به عنوان مشوق های حمایتی به تصویب رسید که جز مصوبات مهم است و انشالله کمک میکند که ما امسال قاچاق سوخت کمتری را شاهد باشیم.

