به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره رفتار آمریکا در کارشکنی برای سفر هیات ایران به نیویورک گفت: این بار به خبرنگارها ویزا ندادند و آمریکایی ها این دفعه برخوردشان خیلی بد بود.

وی افزود: البته به شما عرض کنم سیاست کلی آقای پزشکیان چه در سفرهای داخلی و چه در سفرهای خارجی کاهش مجموعه تیم و کاهش افراد و همراهان است و گاها خودشان تنهایی به اتفاق آقای قائم پناه به سفر استانی می‌روند و گاهی هم غافلگیرانه می‌روند و خیلی دنبال تشریفات و تشکیلات و تعداد نفرات و همراهان زیاد نیستند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: بر خلاف ادوار گذشته که ۲۰۰ نفر، ۳۰۰ نفر، ۴۰۰ نفر همراهی می‌کردند ایشان با کمترین نفرات و کمترین مدت حضور در سفر حضور دارند و روالشان بر این نیست که خریدی در کار باشد حرف های آمریکایی ها الکی حرف‌هایی را برای خودشان می‌گویند و بر اساس آن برای همه هیئت ها پروتکل تنظیم کرده‌اند. همچنان با نفرات کم و تعداد کمی در نیویورک حضور داریم که البته به بعضی از افراد هم ویزا ندادند.

حضرتی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که برخی گفتند که گفتند فشار آورد‌ه‌اند به رئیس جمهور که با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند، گفت: هیچکس فشار نیاورده دیدگاه های افراد مختلف در سطح کشور محترم و ارزشمند است و همه آزادند تا نظر و پیشنهاد و تحلیل بدهند و ایده‌های مختلفی را مطرح کنند. آقای رئیس جمهور و تیم همراه خودشان در مجموعه تصمیم می گیرند و به به همه پیشنهادها هم همه گوش می‌کنند.

