به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس صالحی در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان گفت: تلاش داریم آنچه مدنظر ایشان است، انجام دهیم که به نظر می‌رسید کار خوبی است که در فضای اجتماعی اتفاق بیفتد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: البته آقای شجریان سفری به دبی و بعد از آن سفر دیگری هم برای امور شخصی داشت که امیدواریم بعد از برگشت او از سفر یک گفت‌وگوی مناسب برقرار کنیم و تمهیدات لازم برای برگزاری چنین کنسرتی را فراهم سازیم.

