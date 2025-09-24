کنسرت خیابانی همایون شجریان برگزار میشود؟
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان گفت: آقای شجریان سفری به دبی و بعد از آن سفر دیگری هم برای امور شخصی داشت که امیدواریم بعد از برگشت او از سفر یک گفتوگوی مناسب برقرار کنیم و تمهیدات لازم برای برگزاری چنین کنسرتی را فراهم سازیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس صالحی در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان گفت: تلاش داریم آنچه مدنظر ایشان است، انجام دهیم که به نظر میرسید کار خوبی است که در فضای اجتماعی اتفاق بیفتد.
