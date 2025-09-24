تحقق تکلیف قانونی پرداخت ۲۵۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان سال

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع درباره صف وام ازدواج و فرزندآوری ما طبق قانون مکلفیم که امسال ۲۵۰ همت به موضوع ازدواج و فرزندآوری تسهیلات بدهیم. عملکردی هم که تا الان داشتیم از لحاظ زمانی از چیزی که در قانون بودجه آمده کمتر نیست. قطعا تا پایان سال ما ۲۵۰ همت را می‌دهیم و برای سال بعد باید در قانون بودجه دیده شود. حالا باید ببینیم در قانون بودجه چگونه دیده می‌شود.

وی درباره سنگ اندازی‌ها برخی شعب در ارائه وام‌های تکلیفی گفت: در مورد وام ازدواج و وام‌های خرد بانک مرکزی بارها ابلاغ کرده بیش از یک ضامن نباید گرفت. البته ضامن معتبر. بانک هایی که متخلف بودن را اگر به ما گزارش بدهند ما با آنها برخورد می‌کنیم و کردیم. حالا ما معمولا برخوردها را اعلام نمی‌کنیم ولی برخوردهایی کردیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...