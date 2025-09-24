خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرزین مطرح کرد؛

تحقق تکلیف قانونی پرداخت ۲۵۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان سال

تحقق تکلیف قانونی پرداخت ۲۵۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان سال
کد خبر : 1690766
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بانک مرکزی گفت: تکلیف ما بر اساس قانون پرداخت ۲۵۰ همت وام ازدواج و وام فرزندآوری بوده که آمار نشان می‌دهد تا پایان سال به این رقم خواهیم رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی در پایان جلسه  هیات دولت با حضور در جمع درباره صف وام ازدواج و فرزندآوری ما طبق قانون مکلفیم که امسال ۲۵۰ همت به موضوع ازدواج و فرزندآوری تسهیلات بدهیم. عملکردی هم که تا الان داشتیم از لحاظ زمانی از چیزی که در قانون بودجه آمده کمتر نیست. قطعا تا پایان سال ما ۲۵۰ همت را می‌دهیم و برای سال بعد باید در قانون بودجه دیده شود.  حالا باید ببینیم در قانون بودجه چگونه دیده می‌شود.

وی درباره  سنگ اندازی‌ها  برخی شعب در ارائه وام‌های تکلیفی گفت: در مورد وام ازدواج و وام‌های خرد بانک مرکزی بارها ابلاغ کرده بیش از یک ضامن نباید گرفت. البته ضامن معتبر. بانک هایی که متخلف بودن را اگر به ما گزارش بدهند ما با آنها برخورد می‌کنیم و کردیم. حالا ما معمولا برخوردها را اعلام نمی‌کنیم ولی برخوردهایی کردیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی