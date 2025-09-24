بازدید اصحاب رسانه از ۲۳ کارگاه اشتغال زندانیان استان اصفهان با ظرفیت بیش از ۴ هزار نفر

به گزارش ایلنا، در ادامه یازدهمین تور نظارتی قوه قضاییه برای اصحاب رسانه، خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف کشور، بیش از سه ساعت از ۲۳ کارگاه اشتغال کارخانجات بنیاد تعاون این استان با ظرفیت اشتغال بیش از ۴ هزار بازدید کردند.

در جریان این بازدید میدانی، رسانه‌ها از نزدیک، روند تولید، حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و کیفیت محصولات را مشاهده کردند. در استان اصفهان، اقدامات گسترده‌ای در راستای گسترش برنامه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال زندان‌ها صورت گرفت. کارگاه‌های متعددی در رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای راه‌اندازی شده و با همکاری بخش خصوصی و سازمان‌های حمایتی، زمینه برای ایجاد اشتغالِ پایدار برای مددجویان آزاد شده فراهم می‌شود. مددجویانی که بسیاری از آنها مشمول عفو معیاری اخیر نیز شده‌اند، در این کارگاه‌ها آموزش دیده و با کسب مهارت‌های مختلف، پس از آزادی به کارخانجات استان معرفی شده و جذب بازار کار می‌شوند. یکی از کارگاه‌هایی که در این بازدید خبرنگاران در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفته کاگاه تولید «درخت سیم» بود.

به گفته مدیر بنیاد تعاون زندانیان اصفهان، در این کارگاه حدود ۱۰۰ زندانی مشغول به کار هستند که با استفاده از ظرفیت کارآفرینان، دسته‌سیم‌های مورد استفاده در انواع لوازم خانگی را تولید می‌کنند. این کارگاه‌ها در قالب شیفت‌های مختلف فعالیت دارند شیفت اول تا ساعت ۴ بعد از ظهر و شیفت دوم از ۴ بعد از ظهر تا ۱۰ شب مشغول به فعالیت هستند و آموزش‌های لازم به زندانیان داده می‌شود تا پس از آزادی بتوانند در بازار کار فعال باشند.

نیک اختر همچنین به وضعیت کلی اشتغال در سطح استان اصفهان اشاره کرد و گفت: مجموعا در استان اصفهان حدود ۸۰ کارگاه فعال وجود دارد و حدود ۴۳۰۰ نفر اشتغال فعال داریم در ۶ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان حقوق به زندانیان پرداخت شده است. تنوع فعالیت‌ها در این کارگاه‌ها بسیار زیاد است و شامل مشاغل صنعت‌محور می‌شود که زندانیان در حین فعالیت، مهارت‌هایی کسب می‌کنند تا پس از آزادی بتوانند در خارج از زندان نیز فعال باشند.

مدیر بنیاد تعاون زندانیان اصفهان با اشاره به مشمول شدن زندانیان از عفو معیاری اخیر گفت: یکی از بازخورد‌های مثبت در این زمینه این است که زمانی که زندانیان مشمول عفو معیاری می‌شوند، فضای فعالیت اقتصادی و فرصت‌های شغلی برای آنها فراهم می‌شود تا بتوانند پس از آزادی به راحتی وارد بازار کار شوند و از بازگشت مجدد به زندان جلوگیری شود. این موضوع نقش کلیدی در تحقق هدف‌های اصلاحی و کاهش نرخ بازگشت زندانیان دارد.

وی افزود: بنیاد تعاون نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کند. این نهاد با ایجاد شرایط و امکانات لازم، زندانیان آزادشده را به سمت کار و اشتغال سوق می‌دهد. به عنوان نمونه، پس از آزادی، زندانیان توسط بنیاد تعاون به کارخانجات و صنایع بزرگ در استان معرفی می‌شوند. این صنایع که از نظر اقتصادی وضعیت خوبی دارند، با تخصص و عملکرد مناسب زندانیان، آنها را جذب می‌کنند.

وی افزود: این ارتباط مستقیم باعث می‌شود که زندانیان پس از اتمام دوره محکومیت، در همان فضا و در کنار کارفرمایان مورد تأیید، مشغول به کار شوند. این موارد نشان می‌دهد که با فراهم کردن فرصت‌های شغلی مناسب و اعتمادسازی، می‌توان به تثبیت اشتغال و کاهش مجدد زندانی شدن کمک کرد.

