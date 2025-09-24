به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف صبح امروز چهارشنبه (دوم مهر) در جلسه هیات دولت با اشاره به بیانات شب گذشته مقام معظم رهبری، بیان کرد: ایشان مواضع جدید نظام را تبیین کردند که این مواضع، راهبردی است که دولت به آن پایبند بوده و همین مسیر را ادامه می‌دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: پیشرفت کشور دغدغه همیشگی ایشان است و به طور خاص بر مسئله پیشرفت، توسعه علم و فناوری و تقویت بنیه نظامی و دفاعی کشور تاکید دارند. پس از دفاع ۱۲ روزه جانانه، اولویت دولت نیز در سه سال آینده تحقق اهداف سند چشم‌انداز است که جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و نهادهای مختلفی فعال شدند تا حداکثر سه سال آینده به اهداف سند چشم‌انداز در زمینه فناوری‌های پیشرفته، اقتصاد و سایر بخش ها دست یافته و به جایگاه اول در منطقه و تاثیرگذار در دنیا را کسب کنیم.

وی همچنین با اشاره به سفر رئیس‌جمهور برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، خاطر نشان کرد: هدف اصلی این سفر شرکت در این اجلاس سالانه و بیان مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران است.

عارف ادامه داد: در مجامع بین‌المللی که با حضور مقامات کشورمان برگزار می‌شود، طرف‌های مقابل حرفی برای گفتن در برابر مواضع جمهوری اسلامی ایران ندارند زیرا مواضع ما محکم ، منطقی و اصولی است. مقامات کشورهای دیگر مطرح می‌کنند که مواضع ما را قبول دارند ولی در پایان یک «اما» هم مطرح می‌کنند به طور مثال در دیداری که با دبیرکل سازمان ملل اخیراً در یکی از کشورها داشتم او همه مواضع ما را پذیرفت اما در پایان هم مطرح کرد که قدرت اجرایی ندارد.

عارف افزود: در سفر رئیس جمهور به نیویورک یک بار دیگر مواضع کشورمان با صلابت بیان خواهد شد. دشمنان ما نتوانستند با ایران هراسی و اتفاقاتی که با هزینه سنگین انجام دادند، در مقابل ما به نتیجه برسند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: جلسات دوجانبه رئیس جمهور با سران سایر کشورها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل کمک زیادی به تقویت ارتباط و گسترش روابط کشورمان با سایر کشورها دارد. راهبرد دولت گسترش روابط خارجی با همه کشورها است که البته در این زمینه اولویت‌هایی داریم ولی معتقدیم در چارچوب منافع ملی و سیاست‌های نظام، می‌توانیم با همه کشورهای دنیا روابط خوبی داشته باشیم.

وی افزود: شعار محوری ما در روابط خارجی حفظ منافع ملی، تعامل، عزت، حکمت و مصلحت بوده و این راهبرد توسط همه دولت‌ها پس از انقلاب اسلامی دنبال شده است.

عارف با اشاره به برنامه‌های رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک از جمله دیدار با برخی تشکل‌ها و ایرانیان خارج از کشور و نخبگان بیان کرد: امیدوارم حضور در مجمع عمومی سازمان ملل و زحمات رئیس‌جمهور و تیم ایشان برای کشورمان منافع خیلی خوبی به همراه داشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اظهارنظر و نقد حق طبیعی هر فردی است، گفت: درخواست من از رسانه‌ها و افرادی که درباره مسائل کشور اظهارنظر می‌کنند، این است که از پیش‌داوری و اظهارنظرهایی که ممکن است موجب تضعیف نظام شود پرهیز کنند. اگر شعار ما وحدت و انسجام باشد، نباید برخی مسائل را مطرح کنیم. نخبگان دانشگاهی حق دارند درباره مسائل مختلف موضع‌گیری کنند ولی رعایت مسائل کشور را هم داشته باشند.

وی در ادامه با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این هفته را به رزمندگان، نیروهای مسلح و همه خدمتگزاران بخش دفاعی کشور به خاطر دستاوردها و تامین امنیت کشور تبریک می‌گویم. یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی،‌ دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر را نیز گرامی می‌داریم.

عارف همچنین با تبریک به بیش از ۱۶ میلیون نوجوانان و جوانان برای آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: ما افتخار خدمتگزاری به نوجوانان و جوانان کشورمان را داشته و نشاط و شادی آنها، موجب نشاط و شادی ما هم خواهد بود. دولت چهاردهم هم نشان داد که مهمترین دغدغه‌اش آموزش، توسعه علم و تربیت نوجوانان و جوانان است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: از وزیر آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط با آغاز سال تحصیلی که در این زمینه اقدامات خوبی انجام دادند، تشکر می‌کنم. در جلسه اخیری که در موضوع آغاز سال تحصیلی برگزار شد مشکل حادی برای مطرح شدن وجود نداشت. شاید اولین سالی بود که تقریباً ۹۹ درصد کتاب‌های مورد نیاز دانش آموزان درآغاز شهریور ماه به چاپ رسیده بود که این هدف براساس برنامه‌ریزی‌هایی به دست آمد که از مهر سال گذشته انجام شده بود. برگزاری نمایشگاه اصناف هم کمک خوبی برای تامین لوازم‌التحریر از سوی خانواده‌ها بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها باید در این مقطع رسالت و نقش کلیدی خود را ایفا کنند، تصریح کرد: ما بیش از گذشته به علم و استفاده از فناوری‌های روز برای پاسخ به مطالبات مردم نیاز داریم و دانشگاه‌ها باید این نیازها را رفع کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از وزرای علوم و بهداشت گفت: وزیر علوم در خوابگاه‌های دانشجویی حضور پیدا می‌کند و این اقدام ارزشمندی است. باید امکانات مناسبی برای دانشجویان فراهم باشد. اگر دانشجو در یک محیط نسبتاً آرام و با امکانات مناسب حضور داشته باشد، درس را با کیفیت بهتری دنبال می‌کند.

عارف ادامه داد: اخیراً جلسه‌ای با بزرگان آموزش عالی کشور با اولویت مسائل پژوهشی برگزار شد و هدف جلسه هم بررسی راه‌های رسیدن به اهداف سند چشم انداز بود. البته مسائل و مشکلات جامعه دانشگاهی هم رسیدگی شد. مسئله معیشت دانشگاهیان یکی از دغدغه‌های دولت است. امیدوارم با پیگیری‌هایی که همکاران انجام می‌دهند و کمک دولت بتوانیم سامانی در این حوزه هم داشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدامات ستاد مرکزی بازسازی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه گفت: در هفته‌های آینده با آغاز فصل سرما مواجه خواهیم بود بنابراین کار بازسازی باید جدی‌تر دنبال شود. وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کار بازسازی خسارات در کل کشور و شهردار تهران برای بازسازی در تهران را دنبال کنند تا این بازسازی‌ها به صورت کامل انجام شود و ما از شرمندگی مردمی که مشکلات را تحمل کرده و همراهی می‌کنند، بیرون بیاییم.

