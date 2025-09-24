هیأت رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مشخص شد

به گزارش ایلنا، انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی، برگزار شد و «علیرضا سلیمی» به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب شد.

همچنین «محمدمهدی شهریاری» و «جهانبخش قلاوند» به عنوان نواب اول و دوم رئیس، «عباس گودرزی» و «احمد مرادی» به عنوان دبیران اول و دوم و «روح اله نجابت» به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شدند.

