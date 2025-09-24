خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با برگزاری انتخابات؛

هیأت رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مشخص شد

هیأت رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مشخص شد
کد خبر : 1690709
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب هیأت رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم مشخص و «علیرضا سلیمی» به عنوان رئیس این فراکسیون تعیین شد.

به گزارش ایلنا، انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی، برگزار شد و «علیرضا سلیمی» به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب شد.

همچنین «محمدمهدی شهریاری» و «جهانبخش قلاوند» به عنوان نواب اول و دوم رئیس، «عباس گودرزی» و «احمد مرادی» به عنوان دبیران اول و دوم و «روح اله نجابت» به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی