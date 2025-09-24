رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:
عرصه بهداشت و سلامت، به خصوص برای نظامیان اهمیت بیشتری دارد
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بر اهمیت حفظ سلامت در میان نظامیان تأکید و خاطرنشان کرد: عرصه بهداشت و سلامت، به خصوص برای نظامیان اهمیت بیشتری دارد چرا که آنان باید در جهت اجرای هرچه بهتر مأموریتهای خود سالمترین و قویترین افراد یک جامعه باشند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم اختتامیه نخستین همایش مشترک تعاملی باورها و آموزههای دینی، طرح امام رضا (ع)، بر موضوع حفاظت و نگهداری از نعمتهای خداوند اشاره و اظهار کرد: همه نعمتهایی که در اختیار انسان قرار گرفته، امانت الهی به شمار میرود و حفاظت از هرکدام از آنان، اصول مخصوص به خود را دارد. در روایات ما آمده است که ۲ نعمت، همواره مجهول هستند تا زمانی که از بین بروند، یکی از آنها سلامتی و دیگری امنیت است.
وی با بیان اینکه در عرصه بهداشتی، هیچ ملت و مکتبی به اندازه اسلام دستش پر نیست و اگر این مطالب، جمعآوری شود، موجب اعجاب جهانیان خواهد شد، گفت: اگر نظام بهداشتی از منظر اسلام به دنیای سلامت و مردم ارائه شود، بسیاری سر تعظیم فرود میآورند، امّا نظریهها و احادیث بهداشتی در دین مبین اسلام، پراکنده بوده و کار نظاممند بر روی آنان انجام نشده است.
نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت مسأله سلامت در دیدن مبین اسلام، بیان کرد: اسلام در بخشهای مختلف از جمله خوردن، پوشیدن، خوابیدن، نوشیدن و مناسبات خانوادگی، توصیههایی دارد. نخبگان علمی حوزه و دانشگاه و مجتهدین برای جمعآوری این مطالب باید اقدامات لازم را انجام دادند تا این مطالب برای ترویج هرچه بیشتر، در اختیار دیگران قرار بگیرد.
نخستین همایش مشترک تعاملی باورها و آموزههای دینی، طرح امام رضا (ع) به مدت ۴ روز، به میزبانی قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش و با مشارکت سامانه فرماندهی و نیروهای چهارگانه ارتش در مرکز تداوم آموزش بصیرت شهید آیتالله آل هاشم و در مشهد مقدس برگزار شد. در این همایش، کارگاههای آموزشی در موضوعاتی چون آموزههای دینی در حوزه بهداشت و سلامت، مشاوره برای ازدواج جوانان، تغذیه سالم، سواد رسانه، احکام پزشکی و بیماریهای واگیر و غیر واگیر برگزار شد