به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم اختتامیه نخستین همایش مشترک تعاملی باورها و آموزه‌های دینی، طرح امام رضا (ع)، بر موضوع حفاظت و نگهداری از نعمت‌های خداوند اشاره و اظهار کرد: همه نعمت‌هایی که در اختیار انسان قرار گرفته، امانت الهی به شمار می‌رود و حفاظت از هرکدام از آنان، اصول مخصوص به خود را دارد. در روایات ما آمده است که ۲ نعمت، همواره مجهول هستند تا زمانی که از بین بروند، یکی از آنها سلامتی و دیگری امنیت است.

وی با بیان اینکه در عرصه بهداشتی، هیچ ملت و مکتبی به اندازه اسلام دستش پر نیست و اگر این مطالب، جمع‌آوری شود، موجب اعجاب جهانیان خواهد شد، گفت: اگر نظام بهداشتی از منظر اسلام به دنیای سلامت و مردم ارائه شود، بسیاری سر تعظیم فرود می‌آورند، امّا نظریه‌ها و احادیث بهداشتی در دین مبین اسلام، پراکنده بوده و کار نظام‌مند بر روی آنان انجام نشده است.

نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت مسأله سلامت در دیدن مبین اسلام، بیان کرد: اسلام در بخش‌های مختلف از جمله خوردن، پوشیدن، خوابیدن، نوشیدن و مناسبات خانوادگی، توصیه‌هایی دارد. نخبگان علمی حوزه و دانشگاه و مجتهدین برای جمع‌آوری این مطالب باید اقدامات لازم را انجام دادند تا این مطالب برای ترویج هرچه بیشتر، در اختیار دیگران قرار بگیرد.

وی بر اهمیت حفظ سلامت در میان نظامیان تأکید و خاطرنشان کرد: عرصه بهداشت و سلامت، به خصوص برای نظامیان اهمیت بیشتری دارد چرا که آنان باید در جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت‌های خود سالم‌ترین و قوی‌ترین افراد یک جامعه باشند.

نخستین همایش مشترک تعاملی باورها و آموزه‌های دینی، طرح امام رضا (ع) به مدت ۴ روز، به میزبانی قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش و با مشارکت سامانه فرماندهی و نیروهای چهارگانه ارتش در مرکز تداوم آموزش بصیرت شهید آیت‌الله آل هاشم و در مشهد مقدس برگزار شد. در این همایش، کارگاه‌های آموزشی در موضوعاتی چون آموزه‌های دینی در حوزه بهداشت و سلامت، مشاوره برای ازدواج جوانان، تغذیه سالم، سواد رسانه، احکام پزشکی و بیماری‌های واگیر و غیر واگیر برگزار شد

