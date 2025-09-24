به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه تهران، دفاع مقدس هشت ساله را نقطه عطفی در تاریخ ملت ایران دانست و اظهار کرد: اگر به تاریخ ۲۵۰ ساله گذشته ایران نگاه کنیم، در هر جنگی که اتفاق افتاده، بخشی از خاک کشور جدا شده است. این موضوع با نقشه در موزه دفاع مقدس هم به نمایش درآمده و وقتی به این نقشه نگاه می‌کنیم، واقعاً تحت تأثیر قرار می‌گیریم که چگونه بخش‌هایی از سرزمین ما طی این مدت جدا شده است. اما تنها جنگی که ذره‌ای از خاک کشور جدا نشد، 8 سال دفاع مقدس بود.

وی با بیان اینکه باید عوامل این پیروزی مورد توجه نسل فعلی و آینده قرار گیرد، گفت: باید بدانیم چه ایثارگری‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و شجاعت‌هایی صورت گرفته تا ملت ما توانسته در جنگی تحمیلی، با وجود پشتیبانی همه‌جانبه دنیا از دشمن، سرافراز بیرون بیاید. این مهم را باید به ملت تبریک گفت چراکه در مقابل دشمنی تا بن دندان مسلح که مورد حمایت کشورهای شرق و غرب بود، به پیروزی رسیدیم.

امیر دریادار سیاری در تشریح زمینه‌های آغاز جنگ تحمیلی نیز بیان کرد: زمانی که تصمیم حمله به ایران گرفته شد، دنبال کسی بودند که انگیزه این کار را داشته باشد. صدام را پیدا کردند و با حمایت و تجهیز کامل، از انواع و اقسام تجهیزات شرقی و غربی گرفته تا اطلاعات و پشتیبانی، او را آماده کردند تا به کشور ما حمله کند. آنان در ابتدا 2 هدف عمده داشتند؛ یکی شکست انقلاب نوپای اسلامی و دیگری خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی ایران. صدام گفته بود روز اول در خرمشهر، روز سوم در آبادان و روز هفتم در میدان آزادی تهران با اصحاب رسانه مصاحبه خواهد کرد. یعنی حساب‌شده و با اعتماد به نفس وارد این میدان شد. آن‌ها تصور کرده بودند نیروهای مسلح ما در حال و هوای بعد از انقلاب قرار دارند و آماده دفاع نیستند.

وی ادامه داد: اما چیزی که دشمن در محاسباتش لحاظ نکرده بود، اولاً یک ملت ۳۶ میلیونی با روحیه انقلابی بود و ثانیاً وجود رهبری چون حضرت امام خمینی (ره) که تمام معادلات را به هم ریخت. آنها نفهمیده بودند که هر بیشه‌ای که گمان کنند خالی است، ممکن است شیرانی در خود داشته باشد. ملت ما با رهبری امام، پای کار ایستادند. مثلاً خرمشهر؛ دشمن ۳۴ روز پشت دروازه خرمشهر ماند امّا نتوانست آن را کاملاً تصرف کند. به ناچار دور زد و به سمت بهمن‌شیر و کوی ذوالفقاری رفت. در همان ۳۴ روز اول، راهبرد دشمن شکست خورد. این فقط به خاطر مقاومت مردم بود.

رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، مقاومت مردمی را کلید پیروزی دانست و تصریح کرد: تکاوران نیروی دریایی ارتش، سپاه خرمشهر، مردم خرمشهر و نیروهایی از اقصی‌نقاط کشور که برای دفاع آمده بودند، همگی در میدان حاضر شدند. حتی عشایر ما هم با تفنگ برنو به میدان آمده بودند تا از کشورشان دفاع کنند. وجود چنین ملتی، افتخاری بزرگ برای یک کشور محسوب می‌شود. دشمن قصد ایجاد تفرقه بین ملت را داشت اما اتحاد، انسجام و همدلی بی‌نظیری در کشور با محوریت امام خمینی (ره) شکل گرفت.

هدف دشمنان، ایجاد اختلاف بین مردم بود

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب، دشمن شروع به راه‌اندازی گروهک‌های تجزیه‌طلب و ترورها کرد. هدف همه این اقدامات، ایجاد اختلاف بین مردم بود. اما به لطف رهبری امام و وحدت مردم، این توطئه‌ها خنثی شد. اگر مردم در صحنه نبودند، آیا انقلاب پیروز می‌شد؟ در دفاع مقدس هم همین بود. آیا نیروهای مسلح به تنهایی می‌توانستند همه جبهه‌ها را پر کنند؟ قطعاً خیر.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه مردم در تمام گروه‌های سنی، در تمام عرصه‌ها، از خط مقدم تا پشتیبانی و تدارکات، حضور موثر در میدان داشتند، گفت: اگر مردم در حمل‌ونقل، تدارکات، تخلیه و پشتیبانی نیروها کمک نمی‌کردند، آیا می‌شد ۸ سال در برابر دشمن ایستاد و پیروز شد؟ مطمئن باشید این اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین اتحاد، همدلی، انسجام و حضور مردم، افتخار بزرگی برای نیروهای مسلح است.

وی با اشاره به تحریم‌های اعمال شده در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: ما حدود 6 ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم شده بودیم. تحریم‌ها روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شد و دشمنان هر آنچه داشتند به عراق دادند، اما نیروهای مسلح ما با پشتیبانی عظیم مردم، این جنگ را با سرافرازی پشت سر گذاشتند. این افتخار بزرگی است که در پایان جنگ، حتی ذره‌ای از خاک کشورمان به دست دشمن نیفتاد.

معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه نسل جوان کشورمان را مورد خطاب قرار داد و بیان کرد: قشر جوان و آینده‌ساز کشور باید بداند که در ۲۵۰ سال گذشته، چگونه تکه‌هایی از خاک کشور جدا شد اما بعد از انقلاب، با تکیه بر اتحاد، علم و اراده ملت، حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرفت. در بحبوحه‌ی کمبود قطعات نظامی، ابتکار و خلاقیت جوانان و اساتید دانشگاه آن‌چنان کارساز شد که کمبودها به چشم نیامد. این مسأله اهمیت و نقش تاثیرگذار علم، اتحاد و مردم در جنگ را نشان می‌دهد.

2 هزار و 800 بار اعلام وضعیت قرمز در جزیره خارک در جنگ 2 هزار و 800 روزه

امیر دریادار سیاری همچنین به نقش حساس نیروی دریایی ارتش در حفظ صادرات نفت اشاره و تصریح کرد: پس از آنکه ما در 7 آذر ۱۳۵۹موفق شدیم صادرات نفت دشمن را متوقف کنیم، دشمن تلاش کرد همین اقدام را علیه ما انجام دهد. به همین منظور، جزیره خارک که مهم‌ترین مرکز صادرات نفت ما بود، بارها و بارها هدف حمله قرار گرفت تا آن را از حیز انتفاع ساقط کند.

وی افزود: جنگ حدود 2 هزار و 800 روز به طول انجامید و وضعیت جزیره خارک نیز 2 هزار و 800 بار قرمز شد؛ یعنی به‌طور میانگین، روزی یک بار به جزیره خارک حمله می‌شد تا صادرات نفت ایران متوقف شود. دشمن می‌دانست اگر بتواند صادرات نفت ما را متوقف کند، می‌تواند اقتصاد کشور را از پا درآورد. ما تنها بودیم و کسی به ما کمک نمی‌کرد ولی برخی کشورها که امام (ره) خطاب به آنان گفته بود «به این (رژیم بعث عراق) کمک نکنید، وقتی کارش با ما تمام شد، می‌آید سراغ شما»، به دشمن کمک می‌کردند. در نهایت هم پیش‌بینی حضرت امام محقق شد.

رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها خاطرنشان کرد: اگر ما در طول 8 سال دفاع مقدس، حدود ۱۰ هزار کشتی تجاری و نفتکش را اسکورت نمی‌کردیم، نمی‌توانستیم نفت صادر کنیم و کالاهای اساسی کشور نظیر شکر، گندم، روغن و سایر اقلام ضروری را وارد کنیم. بندر امام که آن زمان زیر آتش دشمن قرار داشت، مرکز اصلی ورود این اقلام بود. بندر شهید رجایی هم هنوز به طور کامل فعال نشده بود. بنابراین اگر اسکورت‌ها انجام نمی‌شد، قطعاً همانند جنگ‌های جهانی اول و دوم، با بحران تأمین کالا مواجه می‌شدیم، این‌ها مسائلی است که باید بارها و بارها برای نسل امروز و آینده تبیین شود.

وی با بیان اینکه مردم با انگیزه، غیرت و ایمان، با تحمل همه سختی‌ها، پای کار آمدند، گفت: یکی از راه‌های دشمن برای تضعیف نیروهای مسلح و ایجاد فاصله میان مردم، ایجاد تفرقه است اما تجربه نشان داده که ملت ما در برابر همه این ترفندها، سرافراز باقی خواهد ماند.

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به تداوم توطئه‌های دشمنان پس از دفاع مقدس 8 ساله نیز متذکر شد: بعد از پایان جنگ تحمیلی، دشمن به سراغ تحریم‌های سنگین، جنگ نرم، جنگ شناختی، شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی رفت. هدف آنان هم تضعیف ملت و نیروهای مسلح بود، اما ملت ما در برابر استکبار ایستادند و سرافراز ماندند، همان‌طور که در دوران دفاع مقدس ایستادند و پیروز شدند.

همیشه گفته‌ایم؛ شهادت افتخار ماست

امیر دریادار سیاری همچنین با اشاره به جمله معروف شهید خلعتبری، اظهار کرد: او می‌گفت که اگر ذره‌ای از خاک وطن به پوتین دشمن چسبیده باشد، آن را با خون خود شستشو می‌دهم. این باور رزمندگان ما بود. مرحوم امیر سلیمی، فرمانده پیشین ارتش را که می‌گفت یک معلم جغرافیا وقتی سر کلاس می‌رود، با افتخار به نقشه نگاه می‌کند و می‌گوید دشمن از این مرز وارد شد اما ما او را بیرون کردیم.

وی در ادامه نسل جوان را مخاطب قرار داد و با بیان اینکه فرزندم، بدان که همیشه باید آماده باشی تا از دین و وطن دفاع کنی،گفت: اگر ما قسمتی از خاک وطن را از دست داده بودیم، معلم جغرافیا باید با سری پایین و همراه با تأسف می‌گفت که «متأسفم، مطلبی برای گفتن ندارم.» این‌ها درس است. این‌ها باید در کلاس‌ها گفته شود. معلمان ما باید به نسل آینده بگویند که چه مسیر پرافتخاری را این ملت طی کرده تا امروز، در دنیای آشفته‌ای که در آن ناامنی بیداد می‌کند، با عزت زندگی کند.

رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به باور راسخ ملت ایران به مسأله شهادت اشاره و تصریح کرد: ما انتخاب کردیم که به مردم و کشور خدمت کنیم، مسیری که در آن احتمال شهادت وجود دارد ولی ما همیشه گفته‌ایم که شهادت، افتخار ماست. مگر در همین جنگ ۱۲ روزه، تعدادی از فرماندهان ما شهید نشدند؟ اما کشور، مستحکم ایستاد و فرمانده جایگزین به میدان آمد. وقتی رهبر کشور که در دوران جنگ 8 ساله با حضرت امام بود و امروز با حضرت آقا است، با قاطعیت سخن می‌گویند، اعلام موضع می‌کنند و اقتدار نشان می‌دهند، رزمندگان روحیه می‌گیرند. اگر لرزش داشته باشیم، ضعیف می‌شویم.

وی در ادامه به موضوع تأثیر شهادت فرماندهان در ایجاد روحیه ایستادگی اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، برخی از فرماندهان ما شهید شدند. دشمن فکر می‌کرد که با این اقدام، ساختار دفاعی ما از هم می‌پاشد، اما چنین نشد. یک فرمانده شهید می‌شود، فرمانده بعدی می‌آید. ما همین‌طور تا آخرین رده می‌ایستیم و می‌جنگیم. حضرت آقا شخصاً فرماندهان بعدی را تعیین کردند و این یعنی آسیبی به ما وارد نشد. ما عزیز از دست دادیم، اما خم به ابرو نیاوردیم.

4 شباهت دفاع مقدس 8 ساله با دفاع مقدس 12 روزه

معاون هماهنگ کننده ارتش در بخش دیگری از اظهارات به تشابهات جنگ تحمیلی 8 ساله با جنگ تحمیلی 12 روزه پرداخت و اظهار کرد: دشمن در هر 2 جنگ، هدفش شکست انقلاب و ضربه به تمامیت ارضی کشور بود. همچنین دشمن در هر 2 جنگ با نیروهای نیابتی خود به میدان آمد و یکبار از صدام استفاده کرد و بار دیگر از رژیم صهیونیستی. در هر 2 جنگ هم، تمام امکانات لازم را در اختیار دشمن قرار داده بودند به طوری که آن زمان شرق و غرب پشت صدام بودند، امروز هم ناتو و استکبار جهانی در کنار نتانیاهو هستند. در نهایت در 2 جنگ تحمیلی هم، استکبار جهانی مستقیماً وارد عمل شد.

وی افزود: این شباهت‌ها، نشان می‌دهد که امروز هم استکبار جهانی روبروی ما ایستاده است. این افتخار ماست که اگر می‌جنگیم، با استکبار می‌جنگیم، نه با دشمنان کوچک. رژیم صهیونیستی بدون پشتیبانی ناتو و آمریکا هیچ توانی برای جنگیدن ندارد. مگر این رژیم عمق استراتژیک، جمعیت یا اقتصادی قدرتمند دارد؟ با این حال ما ضربات قابل توجهی به آنان وارد کردیم به طوری‌که اگر واقعیت حملات و ضربات ما به رژیم صهیونیستی را سانسور نکرده بودند، مردم جهان می‌فهمیدند چه اتفاقی رخ داده است اما دوربین‌هایشان چیزهایی را نشان داد که خودشان می‌خواستند در حالی که به قول حضرت آقا «له شدند.»

امیر دریادار سیاری درباره چرایی حمله دشمن به اماکنی چون زندان اوین در جنگ 12روزه بیان کرد: وقتی به زندان اوین حمله می‌کنند، یا فرمانده انتظامی را هدف قرار می‌دهند، به دنبال ایجاد اغتشاش در کشور هستند. وقتی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در رسانه‌هایش خطاب به مردم ایران بیانیه می‌دهد، هدفش ایجاد تفرقه است. اما عکس‌العمل مردم، اتحاد و انسجام بیشتر بود. مردم ما، مانند دوران دفاع مقدس ایستادند و از دین و کشور خود دفاع خواهند کرد. ما همانطور که در ۴۵ سال گذشته ایستادیم، باز هم خواهیم ایستاد. ما از جان و خون‌مان دریغ نمی‌کنیم تا به دشمن ثابت کنیم که رؤیای ضربه زدن به ایران را به گور خواهد برد.

اگر ایستادگی‎ها مقابل دشمن نبود، آسیب‌پذیری‌ها بالا می‌رفت

امیر دریادار سیاری شهادت و ایستادگی فرماندهان و رزمندگان ایران اسلامی در مقابل دشمن صهیونیستی را «آگاهانه» خواند و تصریح کرد: در همین جنگ ۱۲ روزه، نیروهای پدافند هوایی ارتش و نیروهای موشکی سپاه، آگاهانه پای سامانه ایستادند و شهید شدند. نیروی زمینی ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی، همه در مرزها ایستاده بودند. اگر این موضع‌گیری‌های محکم و این آمادگی نبود، آسیب‌پذیری‌ها بالا می‌رفت.

وی در خاتمه با بیان اینکه اتحاد، انسجام، بهره‌برداری از علم، کشور را سرافراز نگه خواهد داشت خاطر نشان کرد: بیانیه‌های محکم فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در جریان جنگ 12 روزه، عامل اقتدار بود. در این جنگ همه پای کار بودند. نیروهای مسلح هم متحدانه و با تکیه بر تجهیزات و امکاناتی که به دست توانمند خود مردم، صنایع دفاعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته شده بود، ایستادند و با دشمن جنگیدند.

