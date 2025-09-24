به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ پزشک جاویدی رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش مستقر در مراغه، در خصوص طرح مردم‌یاری ارتش در جنوب آذربایجان شرقی، گفت: کارکنان درمانی این بیمارستان به ۱۱۱ نفر از مراجعه کنندگان ویزیت رایگان پزشکان عمومی، متخصص، ویزیت دندانپزشکی و خدمات آزمایشگاهی رایگان ارائه کردند.

سرهنگ جاویدی افزود: تست فشار خون، تب سنجی، تزریقات، سرم تراپی و نوار قلب از دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان بود، این برنامه به منظور تحقق شعار ارتش انقلابی فدای ملت اجرا شده است.

رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون در قالب چهار طرح مردم یاری، برای ۷۰۰ نفر خدمات درمانی رایگان در جنوب آذربایجان شرقی ارائه شده است

