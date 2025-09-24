اجرای طرح مردمیاری بیمارستان ۵۲۱ ارتش در جنوب آذربایجان شرقی
طرح مردمیاری بیمارستان ۵۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس در جنوب آذربایجان شرقی اجرا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ پزشک جاویدی رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش مستقر در مراغه، در خصوص طرح مردمیاری ارتش در جنوب آذربایجان شرقی، گفت: کارکنان درمانی این بیمارستان به ۱۱۱ نفر از مراجعه کنندگان ویزیت رایگان پزشکان عمومی، متخصص، ویزیت دندانپزشکی و خدمات آزمایشگاهی رایگان ارائه کردند.
سرهنگ جاویدی افزود: تست فشار خون، تب سنجی، تزریقات، سرم تراپی و نوار قلب از دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان بود، این برنامه به منظور تحقق شعار ارتش انقلابی فدای ملت اجرا شده است.
رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون در قالب چهار طرح مردم یاری، برای ۷۰۰ نفر خدمات درمانی رایگان در جنوب آذربایجان شرقی ارائه شده است