خبرگزاری کار ایران
English العربیه
جزئیات رایزنی عراقچی با نخست وزیر نروژ
سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر نروژ دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، با «یوناس گار استوره» نخست وزیر نروژ دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار علاوه بر گفتگو راجع به روابط دوجانبه ایران-نروژ، در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر شد.

بحران انسانی در فلسطین اشغالی در نتیجه نسل‌کشی ادامه‌دار در غزه، ضرورت توجه حامعه جهانی به تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی از ناحیه جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی، و موضوع هسته‌ای ایران و اهمیت استفاده همه طرف‌ها از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش از جمله موضوعات مطرح‌شده در جریان این گفتگو بود.

