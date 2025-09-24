خبرگزاری کار ایران
تاکید وزیران خارجه ایران و هلند بر اهمیت نقش‌آفرینی سازنده طرف‌های اروپایی در موضوع هسته ای ایران

تاکید وزیران خارجه ایران و هلند بر اهمیت نقش‌آفرینی سازنده طرف‌های اروپایی در موضوع هسته ای ایران
کد خبر : 1690630
کد خبر : 1690630
وزیران امور خارجه ایران و هلند راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوع هسته‌ای ایران و اهمیت نقش‌آفرینی سازنده طرف‌های اروپایی دخیل در روندهای مذاکراتی مرتبط با این موضوع گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد، با «دیوید وان ویل» وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با تبریک به دیوید وان ویل که به تازگی به عنوان وزیر امور خارجه هلند منصوب شده است، بر آمادگی کشورمان برای تقویت روابط دوجانبه تاکید کرد.

دو وزیر همچنین راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوع هسته‌ای ایران و اهمیت نقش‌آفرینی سازنده طرف‌های اروپایی دخیل در روندهای مذاکراتی مرتبط با این موضوع گفتگو کردند.

