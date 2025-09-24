خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابراز تاسف عراقچی از تصمیم اخیر استرالیا در کاهش سطح روابط و برخورد نامناسب با سفیر ایران

ابراز تاسف عراقچی از تصمیم اخیر استرالیا در کاهش سطح روابط و برخورد نامناسب با سفیر ایران
کد خبر : 1690628
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه ایران، از تصمیم اخیر استرالیا در کاهش سطح روابط و برخورد نامناسب با سفیر ایران ابراز تاسف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به‌هیچ‌عنوان ادعاها و اتهام‌های ناروا علیه خود یا هریک از ارگان‌های آن را نمی‌پذیرد و انتظار دارد که دولت‌ها در تصمیم‌ها و ادعاهایشان راجع به سایر کشورها مسئولانه عمل کنند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، بعد از ظهر امروز سه‌شنبه با «پنه‌لوپه یینگ-ین وونگ» وزیر امور خارجه استرالیا دیدار و رایزنی کرد.

در این دیدار که به درخواست استرالیا انجام شد، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رابطه دیپلماتیک طولانی ایران-استرالیا بر مبنای منافع متقابل، از تصمیم اخیر استرالیا در کاهش سطح روابط و برخورد نامناسب با سفیر ایران ابراز تاسف کرد و تاکید نمود که جمهوری اسلامی ایران به‌هیچ‌عنوان ادعاها و اتهام‌های ناروا علیه خود یا هریک از ارگان‌های آن را نمی‌پذیرد و انتظار دارد که دولت‌ها در تصمیم‌ها و ادعاهایشان راجع به سایر کشورها مسئولانه عمل کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به سابقه خرابکاری و دروغ‌پردازی رژیم صهیونیستی علیه ایران با هدف منحرف‌کردن اذهان عمومی نسبت به نسل‌کشی در غزه، تصریح کرد که مقام‌های استرالیا تاکنون صرفا اتهامی را علیه ایران تکرار کرده‌اند بدون اینکه حاضر به ارائه کوچکترین مدرک و دلیلی برای این ادعای خود ارائه دهند. این رویکرد مغایر با اصل حسن نیت و مسئولیت‌پذیری در روابط بین‌المللی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی