ابراز تاسف عراقچی از تصمیم اخیر استرالیا در کاهش سطح روابط و برخورد نامناسب با سفیر ایران
وزیر امور خارجه ایران، از تصمیم اخیر استرالیا در کاهش سطح روابط و برخورد نامناسب با سفیر ایران ابراز تاسف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران بههیچعنوان ادعاها و اتهامهای ناروا علیه خود یا هریک از ارگانهای آن را نمیپذیرد و انتظار دارد که دولتها در تصمیمها و ادعاهایشان راجع به سایر کشورها مسئولانه عمل کنند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد، بعد از ظهر امروز سهشنبه با «پنهلوپه یینگ-ین وونگ» وزیر امور خارجه استرالیا دیدار و رایزنی کرد.
در این دیدار که به درخواست استرالیا انجام شد، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رابطه دیپلماتیک طولانی ایران-استرالیا بر مبنای منافع متقابل، از تصمیم اخیر استرالیا در کاهش سطح روابط و برخورد نامناسب با سفیر ایران ابراز تاسف کرد و تاکید نمود که جمهوری اسلامی ایران بههیچعنوان ادعاها و اتهامهای ناروا علیه خود یا هریک از ارگانهای آن را نمیپذیرد و انتظار دارد که دولتها در تصمیمها و ادعاهایشان راجع به سایر کشورها مسئولانه عمل کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به سابقه خرابکاری و دروغپردازی رژیم صهیونیستی علیه ایران با هدف منحرفکردن اذهان عمومی نسبت به نسلکشی در غزه، تصریح کرد که مقامهای استرالیا تاکنون صرفا اتهامی را علیه ایران تکرار کردهاند بدون اینکه حاضر به ارائه کوچکترین مدرک و دلیلی برای این ادعای خود ارائه دهند. این رویکرد مغایر با اصل حسن نیت و مسئولیتپذیری در روابط بینالمللی است.