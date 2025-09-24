خبرگزاری کار ایران
اعمال محدودیت‌ها علیه دیپلمات‌های ایرانی اخلال در فعالیت دیپلماتیک ایران است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: هدف واقعی آمریکا از اعمال محدودیت‌های فزاینده علیه دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌های آنها در نیویورک اخلال در فعالیت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل است.

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» در پیامی در شبکه ایکس در ادامه نوشت: آزار نظام‌مند دیپلمات‌های ایرانی توسط دولت مقر، فقط در یک هفته اخیر مانع از مشارکت ایران در چندین نشست‌ بین‌المللی که در خارج از محدوده تعیین‌شده توسط آمریکا برگزار گردیده، شده است.

بقائی تاکید کرد: اعمال این محدودیت‌های سخیف علیه جابجایی و حتی خرید روزمره دیپلمات‌های ایرانی نه تنها نقض فاحش تعهدات آمریکا طبق معاهده مقر است بلکه سطح جدیدی از خصومت هیأت حاکمه آمریکا را با ایرانیان به نمایش می‌گذارد.

