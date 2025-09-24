به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» در پیامی در شبکه ایکس در ادامه نوشت: آزار نظام‌مند دیپلمات‌های ایرانی توسط دولت مقر، فقط در یک هفته اخیر مانع از مشارکت ایران در چندین نشست‌ بین‌المللی که در خارج از محدوده تعیین‌شده توسط آمریکا برگزار گردیده، شده است.

بقائی تاکید کرد: اعمال این محدودیت‌های سخیف علیه جابجایی و حتی خرید روزمره دیپلمات‌های ایرانی نه تنها نقض فاحش تعهدات آمریکا طبق معاهده مقر است بلکه سطح جدیدی از خصومت هیأت حاکمه آمریکا را با ایرانیان به نمایش می‌گذارد.

