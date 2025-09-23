سامانه جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) متصل شد

به گزارش ایلنا، در آیینی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه جدید جامع روابط کار با هدف تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) متصل شد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به روان پاک امام خمینی (ره) و شهدا و ایثارگران دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان، معلمان و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت تبریک گفت.

رحیمی با تقدیر و تشکر از وزیر کار در خصوص پیگیری و اهتمام ویژه برای اتصال سامانه جدید جامع وزارت کار و سامانه ثنا، این اقدام را امری بسیار مهم در فرایند رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی برشمرد و گفت: منطبق بر نص صریح قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق مهم ملت، وظیفه داریم زمینه و بستر مناسب برای دادخواهی را فراهم کنیم، در مقابل حق دفاع از خود در خصوص دادخواهی مطرح شده نیز از حقوق ملت است که پیش زمینه این امر، اطلاع از ادعای طرف مقابل است.

وی با اشاره به اینکه دادخواهی و دفاع، در پرونده‌های قضایی مطرح می‌شد و در سایر موارد شاهد بروز مشکل و خساراتی برای طرفین دعوا بودیم، اظهار داشت: دستگاه قضایی با هدف رفع مشکل و بهبود خدمت‌رسانی به مردم و همچنین اطمینان قضات از ابلاغ موضوع به طرفین دعوا برای صدور رای، در صدد برآمد با ابلاغ الکترونیکی درسامانه ثنا، ضمن رعایت عدالت، بستر لازم برای آگاهی طرفین دعوا از موضوع را فراهم آورد.

رحیمی با ذکر این نکته که در حال حاضر ۹۶ درصد اوراق قضایی پرونده‌ها از طریق سامانه ثنا ابلاغ الکترونیکی می‌شود افزود: قانونگذار پس از ایجاد بستر و امکانات لازم در دستگاه قضایی، موضوع ابلاغ الکترونیکی را به مراجع شبه قضایی تسری داد تا فرایند حل اختلاف بین کارگر و کارفرما را تسهیل نماید که در این امر همکاری دستگاه قضایی و نهاد شبه قضایی مربوطه ضروری و تعیین کننده است.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: شرط لازم برای اتصال نهاد‌های شبه قضایی به سامانه ثنا، تخصیص بودجه و اعتبارات به قوه قضاییه برای توسعه زیرساخت‌های سامانه ثنا است، هرچند هنوز این اعتبارات اختصاص داده نشده و ارایه خدمات در زمینه ابلاغ الکترونیکی از سوی قوه قضاییه با مدیریت بهینه و همکاری نهاد‌های شبه قضایی صورت پذیرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با تاکید بر این که اصل توسعه کشور به تولید مرتبط است، اظهار کرد: تولید کشور با اختلاف کارگر و کارفرما مختل می‌شود بنابراین باید از اختلافات آنان کاست که اتصال سامانه روابط کار به سامانه ثنا بسیار کمک کننده است.

وی همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که بخشنامه‌ای را به هیات‌های حل اختلاف ابلاع کند تا تمامی کارگران و کارفرمایان عضو سامانه ثنا شوند و آن را ثبت کنند.

وزیر دادگستری خواستار بازنگری در نحوه رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان شد و اظهار امیدواری کرد که این اختلافات قبل از صدور رای به سازش ختم شود.

رحیمی تاکید کرد: کمک خواهیم کرد تا کارگروهی در این زمینه بین وزارت دادگستری و وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی با همکاری قوه قضاییه تشکیل شود تا با فعال شدن شورا‌های حل اختلاف در استان‌ها، اختلافات قبل از رسیدگی در سیستم قضایی به صورت سازشی رفع و رجوع شوند.

وی همچنین به پرونده‌هایی که شامل مرور زمان شده‌اند و از زمان رسیدگی آنها گذشته است، گفت: در این زمینه قانونی وجود ندارد، اما در نظر داریم که مشمولین قانون کار زمانی را برای طرح شکایت داشته باشند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق کارگر و کارفرما به نظم دهی بهتر و اجرای عدالت و احقاق حقوق طرفین منجر شود.

بر اساس این گزارش، اتصال سامانه جدید جامع وزارت کار و سامانه ثنا با توجه به جایگاه ویژه و نقش محوری «زیرسامانه دادرسی کار» در رسیدگی به پرونده‌های مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و همچنین در راستای اجرای تکلیف قانونی در ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مبنی بر ابلاغ الکترونیکی آرای مراجع از جمله هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای ذینفعان انجام شده است.

اتصال این زیرسامانه به سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه) اقدامی راهبردی است که در کنار هم‌افزایی بین دستگاه‌های حاکمیتی، فرآیند ابلاغ را به شکلی استاندارد، سریع و شفاف سامان‌دهی خواهد کرد.

یکپارچه‌سازی فرآیند‌های دادرسی و ابلاغ الکترونیک، تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی، کاهش مراجعات حضوری و هزینه‌های جانبی برای طرفین دعوا و همچنین تضمین حقوق اصحاب دعوا از طریق دسترسی سریع و مطمئن به ابلاغیه‌ها از جمله اهداف اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ثنا است.

بر اساس این گزارش، افزایش دقت و شفافیت در ابلاغ‌ها، کاهش خطای انسانی و موازی‌کاری اداری، ارتقای رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی از روند رسیدگی، فراهم شدن بستر نظارت بهتر برای مدیران استانی و ملی، حرکت در مسیر عدالت الکترونیک و تحقق دولت هوشمند از دیگر دستاورد‌های اتصال این سامانه‌ها مباشد که در چارچوب برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک انجام و نویدبخش بهبود مستمر ارایه خدمات به مردم است.

در ابتدای این مراسم احمد میدری "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و کاظمی فرد، "معاون رییس قوه و رییس مرکز انفورماتیک قوه قضاییه" گزارشی از روند اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) ارایه کردند.

