فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی در گفتوگو با ایلنا:
آمریکا و اسرائیل مانند صدام دچار خطای محاسباتی شدند اما زهی خیال باطل/ مردم ما همان مردم سال ۵۷ و ۵۹ هستند
مردم ایران در شرایط خاص همدلی بیشتری دارند
فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس گفت: صدام بعد از حمله به کشورمان به اشتباه خود پی برد و مشاهده کرد که مردم ما با همدلی و غیرت از کشور و انقلابشان دفاع کردند. دقیقا همین خطای محاسباتی را رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار هم مرتکب شدند اما زهی خیال باطل مردم ما همان مردم سال ۵۷ و ۵۹ هستند و هیچ تفاوتی نکردهاند
سرتیپ دوم خلبان محسن حیدریان فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره سالگرد دفاع مقدس و شباهتهایی که با دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر داشته است، گفت: سالروز هفته دفاع مقدس را تبریک عرض میکنم، همچنین امروز سالروز عملیات موفقیتآمیز کمان ۹۹ است که کمتر از ۲۴ ساعت، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با ۱۴۰ فروند هواپیما به کشور عراق حمله کرد و پاسخی دندانشکن به رژیم بعث عراق و صدام داد. صدام تصور میکرد ظرف یک هفته اهواز را اشغال میکند و تا یک ماه به تهران میرسد، اما با این حمله نیروی هوایی، بیش از ۸۰ درصد از توان نیروی هوایی عراق که پشتیبان نیروهای سطحی زمینی بودند، از بین رفت و در واقع، ماشین جنگی عراق متوقف گردید.
مردم ما در شرایط خاص همدلی بیشتری دارند
وی در خصوص تشابه انسجام ملی در دوران دفاع مقدس با جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در رابطه با انسجام و اتحاد در ابتدای جنگ هشتساله دفاع مقدس و همچنین شباهت آن با جنگ اخیر تحمیلی ۱۲ روزه، میتوان گفت که روحیه و فرهنگ ایثار و میهنپرستی در وجود تکتک ایرانیان وجود دارد. ایران اسلامی همواره با توجه به ارزشهای والای دین مبین اسلام و عشق به وطن و میهن، در شرایط خاص و بحرانها، انسجام و همدلی بیشتری از خود نشان داده است.
امیر حیدریان خاطرنشان کرد: رمز پیروزی ما در ابتدای جنگ هشتساله، این بود که دشمن محاسبات غلطی داشت و فکر میکرد که پس از انقلاب اسلامی، ارتش و مردم ما از هم گسسته شدهاند و میتواند از این به عنوان نقطه ضعف استفاده کند اما این محاسبات اشتباه بود.
زهی خیال باطل
مردم ما همان مردم سال ۵۷ و ۵۹ هستند
این فرمانده ارتش با بیان اینکه صدام در تاریخ یکم شهریور سال ۵۹ با یک اشتباه محاسباتی به کشور ما حمله کرد، یادآور شد: صدام بعد از حمله به کشورمان به اشتباه خود پی برد و مشاهده کرد که مردم ما با همدلی و غیرت از کشور و انقلابشان دفاع کردند. دقیقا همین خطای محاسباتی را رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار هم مرتکب شدند.
وی تاکید کرد: آنها تصور میکردند که با فشارهای اقتصادی و سیاسی، ضرباتی که به ملت ما و محور مقاومت زده است، میتوانند جمهوری اسلامی را تمام کنند، اما زهی خیال باطل مردم ما همان مردم سال ۵۷ و ۵۹ هستند و هیچ تفاوتی نکردهاند، بلکه قویتر و همدلتر شدهاند. در جنگ ۱۲ روزه اخیر هم شاهد بودیم که نیروهای مسلح و مردم ما با ایمان و همدلی بیشتری از انقلاب و کشورشان دفاع کردند.
ابزار تبلیغاتی دشمن نسبت دوران جنگ هشتساله تغییر کرده است
امیر حیدریان در رابطه با راهکارهای حفظ انسجام ملی برای بیاثر شدن تهدیدات دشمن، گفت: استمرار تهدیدات یکی از حربههای دشمن است، دشمن در طول این ۴۰ سال، تلاش کرده با تبلیغات این کار را انجام دهد. این تبلیغات به روز تغییر میکند اگر در دوران دفاع مقدس سعی میکردند با دو شبکه رادیویی مثل رادیو بیبیسی و رادیو منافقین علیه ما تبلیغ کنند، الان با وجود تسهیلات و وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی، مدام تبلیغ میکنند تا نیروهای مسلح ما را تضعیف و اعتماد مردم را نسبت به نیروهای مسلح کم کنند اما نمیتواند. در این دوازده روز نیز تلاش کردند ولی متوجه شدند که نمیتوانند این کار را انجام دهند.
وی افزود: مردم عزیز باید هوشیار باشند و به تبلیغات و پروپاگاندای آمریکا و رژیم صهیونیستی اعتماد نکنند. ایادی آنها، چه در داخل و چه در خارج، سعی دارند جدایی و گسستگی بین مردم و نیروهای مسلح ایجاد کنند و حس بیاعتمادی را در جامعه ترویج دهند تا نیروهای مسلح و کشورما تضعیف شود.
هیچ یک از نیروهای مسلح ما چه ارتش و چه سپاه هیچ موقع در خواب نیستند
فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی با تاکید بر اینکه در این شرایط حساس، ما باید همیشه در حالت آمادگی باشیم، گفت: هیچ یک از نیروهای مسلح ما چه ارتش و چه سپاه هیچ موقع در خواب نیستند و همه سربازها در نیروهای مسلح بیست و چهار ساعته آماده و هوشیار هستند و قدرت کافی و لازم را دارند البته این موضوع در عمل هم ثابت شده است.
هدف دشمن جدایی مردم از نیروهای مسلح است
حیدریان درباره علل شکست دشمن در جنگ دوازده روزه بیان کرد: اگر دشمنان ما ضعف در نیروهای مسلح ما را مشاهده میکردند، مطمئناً مانند بسیاری از کشورهای منطقه که بهطور مستقیم عمل کرده و حمله میکنند، به ما حمله میکردند و از موضع خود کوتاه نمیآمدند. بارها به ما حمله کردهاند و برخوردهای نظامی بسیار شدیدتری علیه ما انجام دادهاند. آنها در عمل میدانند که نمیتوانند با ما به صورت مستقیم درگیر شوند و پنجه در پنجه ما بگذارند. تنها هدفشان جدایی مردم از نیروهای مسلح و سلب اعتماد آنها نسبت به نیروهای مسلح است.
وی خاطرنشان کرد: انشاءالله با آگاهی و هوشیاری و دیدگاه مثبتی که مردم ما دارند و همیشه هم داشتهاند، به این هدف نخواهند رسید. در راهپیماییها، مناسبتهای مختلف و انتخابات، حضور مردم نشاندهنده اعتماد آنها به نیروهای مسلح و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و دشمنان نمیتوانند به هدف خود که جدایی مردم از ماست، دست یابند.