از سوی سازمان اداری استخدامی کشور ابلاغ شد؛
شناور شدن ساعت شروع بهکار تمام ادارات کلانشهرها از اول مهرماه
سازمان اداری استخدامی کشور در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی کشور، ساعات جدید آغاز به کار ادارات دولتی را اعلام کرد. بر این اساس ساعت کاری ادارت از اول مهرماه، ۷ صبح خواهد بود و در دو هفته اول مهرماه ساعات ادارات غیرستادی در کلانشهرها از ساعت ۷ تا ۹ شناور است.
به گزارش ایلنا، سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامهای به دستگاههای اجرایی کشور، اعلام کرد: ساعت کاری واحدهای نظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰ آغاز میشود و ساعت کاری واحدهای صنعتی از ساعت ۷:۰۰ خواهد بود.
ساعت کاری ادارات ستادی در تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ است و ساعت کاری ادارات استانی از ساعت ۷:۰۰ شروع میشود.
بر اساس این بخشنامه در بخش آموزش، ساعت کاری مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و ساعت کاری مدارس ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ خواهد بود و درب مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع ساعت کاری باز باشد. ساعت کاری بانکها از ساعت ۷:۳۰ آغاز میشود و کارمندان باید از ساعت ۷:۰۰ در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمترسانی باشند.
به موجب مقرره مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هیئت وزیران در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل شدآمد (ترافیک) در آغاز سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها در دو هفته اول مهرماه سال ۱۴۰۴ به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ تعیین میشود.
بر این اساس لازم است رؤسای دستگاههای اجرایی به گونهای برنامهریزی کنند که با رعایت ساعات کاری روزانه کارکنان ساعات کار شناور هیچ خللی در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد نکند.