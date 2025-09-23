سنگدوینی در گفتوگو با ایلنا:
شرایط ما در حوزه انرژی برای زمستان خوب است
یک عضو کمیسیون انرژی گفت: شرایط به نظر من در بحث مسائل انرژی در زمستان شرایط خوبی است، رئیس مجلس هم دستور پیگیری و رسیدگی داده است و فکر کنم بتوانیم برای زمستان شرایط بهتری را فراهم کنیم.
رمضانعلی سنگدوینی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیری مجلس درخصوص رفع ناترازی انرژی در کشور گفت: کمیسیون انرژی در این خصوص با دو وزارتخانه در ارتباط است و پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: نکته مهم در قضیه ناترازیها این است که ما سالهای سال است توسعه و تولید را افزایش دادهایم اما به اندازه این توسعه و تولید نتوانستهایم تولید انرژی و برقمان را افزایش دهیم که همین امر موجب ناهماهنگی در حوزه انرژی است.
وی افزود: در کنار این عدم هماهنگی بین توسعه و تولید به بخش خصوصی هم کمتر اجازه ورود دادهایم تا در حوزه انرژی حضور پیدا کند، ما از این بخش حمایتی نکردیم در صورتی که باید برای توزان تولید انرژی و برق در کشور از بخش خصوصی بهره ببریم.
سنگدوینی ادامه داد: امروز ناترازی منجر شده که برق خانگی، صنعت و تولید قطع شود و همین امر مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.
وی با بیان این که به بهینهسازی انرژی هم توجهی نداشتهایم، عنوان کرد: ما استانداردی برای وسایل گرمایشی و سرمایشی خودمان نگذاشتهایم. در کنار این هم مردم را تشویق نکردیم که اگر مصرفشان کم و بهینه بود به آنها مشوقهای لازم را بدهیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت نیرو یکی از مسائلی که دنبال میکند مبحث انرژی های خورشیدی است که از مقام معظم رهبری مجوز گرفتند و در بررسیهای صورت گرفته در هیات دولت قرار است ۲/۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پنلهای خورشیدی سرمایهگذاری کنند.
وی تاکید کرد: باز هم این موضوع باید در مسیر بخش خصوصی قرار گیرد، این بخش بیاید وارد شود، سرمایهگذاری کنند و در مقابل ما هم شرایط را برای آن مهیا کنیم و اگر به بهرهبرداری رسید مطالباتش را پرداخت کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در روزهای نظارتی مجلس حضور وزیر نیرو را در صحن داشتیم. در کمیسیون هم مواردی را با ایشان مطرح و برنامه ریزی کردیم.
وی در خصوص اقدامات مجلس برای جلوگیری از قطعی گاز در فصل زمستان به دلیل ناترازی انرژی در این حوزه گفت: چندین جلسه در قرارگاه ناترازی انرژی برگزار کردیم. معاونین وزرا در این جلسات شرکت کردند تا بتوانیم سوخت دوم زمستانی را تامین کنیم. زیرا شاید شرکت ملی گاز نتواند آن را برای نیروگاهها تامین کند که از همین رو ما در حال پیگیری این موضوع هستیم.
سنگدوینی گفت: شرایط به نظر من در بحث مسئله انرژی در مسیر زمستان شرایط خوبی است، رئیس مجلس هم دستور پیگیری و رسیدگی داده است و فکر میکنم بتوانیم برای زمستان شرایط بهتری را فراهم کنیم.