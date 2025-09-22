توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص چابک سازی دولت/ کارمندان نگران نباشند

به گزارش ایلنا، رئیس‌جمهور، در تازه‌ترین مواضع خود درباره برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار اداری یا همان چابک سازی گفت که چابک‌سازی دولت یکی از اولویت‌های جدی ماست. این اقدام صرفاً به معنای حذف نیروها نیست بلکه بازطراحی ساختارها و ادغام تشکیلات موازی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود.

پزشکیان تأکید کرد که دولت قصد دارد با اجرای این سیاست، منابع کشور را از هدررفت مصون نگه دارد و کیفیت خدمات عمومی را ارتقا دهد.

کارشناسان در عین حال هشدار داده‌اند که اجرای موفق این برنامه نیازمند همراهی مجلس و قوه قضائیه و طراحی چارچوب‌های حمایتی برای کارکنان است تا تعدیل‌ها یا تغییرات احتمالی به مشکلات اجتماعی و حقوقی منجر نشود. بر اساس اعلام مسئولان، دولت قصد دارد طرح چابک‌سازی را به صورت مرحله‌ای و همراه با توسعه دولت الکترونیک پیش ببرد تا کیفیت خدمات کاهش نیابد.

علاءالدین رفیع زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره راهکار چابک‌سازی در دولت که مورد تاکید رهبری و رئیس جمهور است، گفت: راهکارش همین مصوباتی است که ما کارش را آغاز کرده‌ایم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه مبانی قانونی متعددی وجود دارد، بیان کرد: شاید بیشتر از ۱۰ مقرره قانونی داریم که باید انجام شود. ما هم شروع کرده‌ایم. ماه‌ها کار کارشناسی انجام داده‌ایم و مطالعه کردیم و الان به یک مدلی رسیده‌ایم.

وی تاکید کرد: بر اساس مدل به دست آمده می‌آییم واحدهای موازی و واحدهای غیرضرور و دستگاه‌های غیرضرور را شناسایی و ساماندهی می‌کنیم.

رفیع‌زاده درباره این‌که دولت تاکید کرده است قصد اخراج کسی را ندارد اما نیروهای هم که وجود دارند باید ساماندهی شوند، حال پرسشی که مطرح می‌شود این است ساماندهی کارکنان شرکتی به چابک‌سازی دولت می‌تواند کمک کند، اظهار داشت: بحث نیروی انسانی بحث دیگری است؛ در قوانین و مقررات نحوه ساماندهی گفته‌ شده است، جایی اگر حذف یا ادغام می‌شود؛ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۱ نحوه ساماندهی هم گفته شده است.

وی ادامه داد: اگر کسی بلا پُست می‌شود تا زمانی که جای دیگری منتقل شود همان حقوق را ما به او پرداخت می‌کنیم. یعنی نگرانی از این بابت نداریم، ما مبانی قانونی داریم که بر اساس آن عمل می‌کنیم. کارمندان هیچگونه نگرانی از این بابت نباید داشته باشند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره این‌که چرا بخش خصوصی وارد نمی‌شود و بخشی از استخدام‌ها را بر عهده نمی‌گیرد، بیان کرد: از محل ظرفیت ماده ۱۰۵ کل ماموریت‌های تصدی را واگذار می‌کنیم به بخش خصوصی نه این که بیاید نیرو برای ما استخدام کند و الان در حال انجام این کار هستیم.

