با حکم وزیر کشور؛
انتصاب فرزادی به عنوان عضو کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری وزارت کشور
وزیر کشور در حکمی فرهاد فرزادی مشاور و دستیار ویژه وزیر در امور حقوقی را با حفظ سمت به عنوان عضو کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری وزارت کشور منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، متن حکم مومنی به این شرح است:
جناب آقای فرزادی
مشاور و دستیار محترم ویژه وزیر در امور حقوقی
سلام علیکم
در اجرای بند (ب) ماده (۱) آیین نامه پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۲۰۸۷ ت ۵۰۳۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران، بدین وسیله جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان عضو کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری وزارت کشور منصوب میکنم تا با همکاری سایر اعضاء کارگروه، در راستای مفاد قوانین موضوعه و مصوبه مزبور تلاش و کوشش کنید.
توفیق روز افزونتان را در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظله العالی) و سیاستها و برنامههای دولت وفاق ملی و همدلی، از درگاه پروردگار متعال خواستارم.
اسکندر مومنی