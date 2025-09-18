خبرگزاری کار ایران
سردار جوانی:

با بازگشایی مدارس باید فلسفه «ای ایران بخوان» برای دانش آموزان تبیین شود

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با بازگشایی مدارس باید فلسفه ای ایران بخوان برای دانش آموزان تبیین شود و آنها بدانند دشمن علی رغم اینکه تاکید می‌کند مشکلش با جمهوری اسلامی است اما ایران را نشانه رفته است.

به  گزارش ایلنا، نشست سیاسی نخبگان بسیج اقشار ، امروز با حضور سردار جوانی در کرمان برگزار شد .
در این نشست سردار یدالله جوانی در جمع نخبگان بسیجی  با بیان اینکه هر اقدامی ، اگر به هنگام و متناسب با شرایط باشد اثربخش می‌شود گفت: رهبر معظم انقلاب در شب عاشورا به مداح اهل بیت گف: ای ایران بخوان و این درس بزرگی بود برای کسانی که دنبال بصیرت افزایی هستند.

سردار جوانی افزود:  با بازگشایی مدارس باید فلسفه ای ایران بخوان برای دانش آموزان تبیین شود و آنها بدانند دشمن علی رغم اینکه تاکید می‌کند مشکلش با جمهوری اسلامی است اما ایران را نشانه رفته است.

وی تاکید کرد : هر کس برای مقابله با جمهوری اسلامی موضوع آزادی ایران را مطرح می‌کند دروغی آشکار می‌گوید زیرا ما در جنگ روایت‌ها هستیم و دشمن به تطهیر چهره‌های وابسته و خائن روی آورده و این موضوع باید به درستی تبیین شود.

معاون سیاسی سپاه افزود: غرب ۵ سیاست را در قبال مردم ایران دنبال می‌کند که کوچک سازی و تجزیه ایران مهم‌ترین آنهاست.

وی سیاست عقب نگه داشتن ایران و جلوگیری از پیشرفت/ انزوا / وابسته کردن و نابودی هویت اسلامی را چهار سیاست دیگر غرب دانست و گفت: ملت ایران با احیای خودباوری ، جلوی سیاست‌های غرب ایستاده زیرا این ملت ، ملت امام حسین علیه السلام است و سربلندی این ملت در ایستادگیست.

انتهای پیام/
