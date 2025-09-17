خبرگزاری کار ایران
واحد تجاری‌ای که در بازار بزرگ تهران فشن شو خلاف اخلاق و عفت عمومی برگزار می‌کرد، پلمب شد

واحد تجاری‌ای که در بازار بزرگ تهران فشن شو خلاف اخلاق و عفت عمومی برگزار می‌کرد، پلمب شد
پس از انتشار تصاویری از برگزاری یک فشن شو غیراخلاقی در یکی از واحد‌های تجاری بازار بزرگ تهران دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و ضمن پلمب این واحد پرونده قضایی تشکیل داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی انتشار تصاویری از برگزاری یک فشن شو خلاف اخلاق و عفت عمومی در واحد تجاری‌ای در بازار بزرگ تهران، دادستانی تهران با ورود به این موضوع پرونده قضایی تشکیل داد.

این گزارش حاکی است؛ با دستور قضایی به ضابط، واحد تجاری مورد اشاره پلمب شد و دستور برخورد با افراد برگزار کننده این اقدام صادر شد.

