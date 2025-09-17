به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی انتشار تصاویری از برگزاری یک فشن شو خلاف اخلاق و عفت عمومی در واحد تجاری‌ای در بازار بزرگ تهران، دادستانی تهران با ورود به این موضوع پرونده قضایی تشکیل داد.