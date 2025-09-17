خبرگزاری کار ایران
توضیح وزیر کار درباره اعتراض افراد به حذف یارانه

توضیح وزیر کار درباره اعتراض افراد به حذف یارانه
کد خبر : 1687473
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراض افرادی که یارانه‌شان حذف شده توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره افرادی که مشمول یارانه نشده اند، گفت: افراد فقیری که مشمول یارانه نشده باشند می‌توانند ثبت‌نام کنند.

وی درباره اینکه تشخیص درستی در دهک‌بندی نمی شود ادامه داد: افرادی هزینه‌هایشان را برای کارپردازان و سرایداران انتقال می دهند باید از کارت خودشان استفاده کنند بانک مرکزی می گوید برای این نوع شرکت ها  باید حساب تجاری وجود داشته باشد. هر کسی براساس دارایی های خود شناسایی می شود.  کارپردازها، سرایدارها و مشاغل مشابه برای قطع نشدن یارانه باید از کارت خود شرکت یا حساب تجاری استفاده کنند درست نیست که شرکت خصوصی یک نفر را کارپرداز می کند و از کارت شخصی آن فرد استفاده می کند. اگر شرکتی این کار را می‌کند یارانه این افراد را هم پرداخت کند.  هرکسی براساس دارایی های خود شناسایی می شود.

وی ادامه داد: از یک میلیون خانواده ای که حذف شده اند 50 هزار نفر اعتراض کرده اند که اطلاعات آن بررسی می شود و به آنها اعلام می شود و فرآیند طی می شود.

